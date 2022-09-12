Семерых не ждут: РПЛ установила рекорд по тренерским отставкам

После девяти туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялось семь тренерских отставок — абсолютный рекорд турнира. Предыдущий был установлен в 2013/14 годах, когда за восемь туров своих постов лишились шесть специалистов. Последним тренером, отправленным в отставку, стал Андрей Талалаев из «Ахмата». Отличие нынешнего сезона еще и в том, что как минимум половину перестановок сложно объяснить чисто футбольными причинами — многие тренеры лишились постов при весьма качественной игре и не самых плохих результатах. Все отставки этого чемпионата — в материале «Известий».

Игорь Шалимов, «Урал», 4-й тур

В прошлом сезоне Шалимов заработал реноме если не волшебника, то весьма сильного специалиста. Тренер пришел в команду с самой беззубой атакой в лиге и довольно средним подбором футболистов. С двух первых матчах с новым наставником «Урал» минимально проиграл «Динамо» и «Спартаку» (по 0:1), но затем команда начала со скрипом набирать очки. А под конец сезона и вовсе выдала серию из четырех побед в пяти заключительных турах и сохранила прописку в Премьер-лиге.

Шалимов здорово подкрутил настройки — попробовал Бикфалви на острие атаки, реанимировал Шатова с Подберезкиным, раскрыл лучшие качества Адамова с Гаджимурадовым. Для развития команде нужен был новый форвард, так как по итогам прошлого сезона «Урал» забил всего 27 голов за 30 туров, меньше было только у «Нижнего Новгорода». Однако летом «Урал» подписал в атаку лишь Рая Влута из «Астаны» и Алексея Каштанова из «Родины». Должны ли были нападающие из чемпионата Казахстана и третьего по силе дивизиона России выстрелить в РПЛ? Вряд ли.

Логично, что этого не произошло — в этом сезоне «Урал» забивает все так же катастрофически мало (4 гола за 9 матчей, худший показатель в лиге). Кроме того, еще на самом старте команда из-за травм лишилась Подберезкина с Шатовым. Всё это наложилось на весьма сложный календарь — играть пришлось, с ЦСКА, «Оренбургом», «Краснодаром» и «Спартаком». Все этим матчи «Урал» проиграл. Впереди были матчи с «Факелом» и «Нижним Новгородом», шанс поправить дела. Но Шалимов этот шанс не получил. Президент клуба Григорий Иванов уверяет, что решение расстаться было обоюдным. На место Шалимова пришел Виктор Гончаренко, под руководством которого команда в пяти турах набрала 4 очка.

Сергей Юран и Николай Писарев, «Химки», 4-й и 7-й туры

Отставка Юрана — максимально непонятная история. Кто-то связывал ее с нежеланием тренера ставить с основной состав Илью Садыгова — сына главного инвестора, кто-то утверждал, что Юран, якобы, предлагал «Ростову» сыграть договорной матч, за что и поплатился. Очевидно лишь, что с футбольными результатами это решение не было связана никоим образом. «Химки» здорово стартовали, набрали 7 очков в 4 матчах и смотрелись, пожалуй, самой цельной командой лиги, не считая грандов.

Увольнение Юрана было паническим — вместо него назначили Николая Писарева, который в последний раз тренировал самостоятельно 3 года назад, и то в ПФЛ. Ожидаемо, новый тренер не смог удержать темп заданный Юраном. Последовали четыре поражения подряд в чемпионате и Кубке России, а за ними и увольнение. Третим главным тренером клубы с начала сезона стал Спартак Гогниев — один из самых интересных молодых тренеров страны, но и его нельзя назвать антикризисным менеджером. А вылезать из ямы надо уже сейчас.

— Со стороны видно, что мы серьезно перестраиваемся [при Гогниеве], но на это нужно время, — рассказал «Известиям» защитник «Химок» Александр Филин. — Нужно адаптироваться к новым требованиям. К тому же, сейчас меньше тренировок, больше игр — через них и будем перестраиваться. Есть ли уверенность, что исправим ситуацию и не вылетим? Сто процентов. Прошло всего девять туров, турнирная таблица еще много раз изменится. Мы же на правильном пути.

Александр Бородюк, «Торпедо», 5-й тур

Бородюку можно только посочувствовать — очевидно, «Торпедо» не тянет уровень РПЛ. По данным Transfermarkt, клуб летом потратил на новичков всего €1,77 млн. Полтора из них ушли на четырех сербских футболистов. Санкции ФИФА и УЕФА накладывают ограничения на трансферную политику российских клубов, большинство в поисках усиления с лупой в руках ищет более-менее качественных футболистов на Балканах. В случае с «Торпедо» это не сработало — легионеры не показывают ничего, а от уровня Смольникова, Рязанцева, Лебеденко и Кутепова, похоже, остались только фамилии.

После ухода Бородюка «Торпедо» продолжает оставаться самой слабой командой РПЛ по уровню игры и имеет в своем активе всего 1 очко в 9 турах.

Марвин Комппер, «Локомотив», 8-й тур

Формально Марвина Комппера нельзя ставить в один ряд с Юраном, Шалимовым и другими уволенными специалистами — ведь де-юре он главным тренером «Локомотива» не являлся. Все из-за того, что не обладает лицензией категории Pro. Но де-факто именно он играл главную роль в подготовке команды к играм. И именно его, а не формального главного тренера Йозефа Циннбауэра, сделали ответственным за плохие результаты команды.

По статистике xG «Локо» набирает очки куда меньше ожидаемого (-5,5 xPTS), но чисто визуально у команды наблюдаются проблемы как с организацией позиционных атак, так и раздрай в обороне (17 пропущенных за 9 матчей). Вряд ли 37-летний Комппер был причиной всех бед. Кажется, проблемы в «Локо» куда более глобальные и касаются скорее выбранного курса развития.

Олег Василенко, «Факел», 8-й тур

Этот тренер приковывал к себе внимание еще в ФНЛ. Его «Факел» играл в вертикальный атакующий футбол, завязанный на высоком прессинге и интенсивности. Летом клуб не смог адекватно усилить состав — на трансферы потратили всего €120 тысяч. По данным Transfermarkt, состав «Факела» оценивается в €9,5 млн. Для сравнения, у занимающего по этому показателю предпоследнее место «Оренбурга» — €15,4 млн.

Несмотря на это, в РПЛ «Факел» залетел с тем же залихватским футболом. Команда показывает самобытную и интересную игру, нередко устраивая настоящее шоу. Единственное, чего не хватило Василенко — побед. За 8 туров команда четыре раза сыграла вничью и четыре раза проиграла. То, что отсутствие побед было скорее случайностью, нежели уровнем подготовки, показала уже следующая после отставки Василенко игра — дома со счетом 2:0 был обыгран «Локомотив». Командой в этом матче руководил недавний ассистент главного тренера Дмитрий Пятибратов, он сохранил все принципы игры.

Очевидно, что и при Василенко победы рано или поздно пришли бы. Таким образом, его отставка видится не системным решением тренерской проблемы, а попыткой «встряхнуть» команду. Но такие решения чаще всего имеют эффект только в краткосрочной перспективе.

Андрей Талалаев, «Ахмат», 9-й тур

Еще одно увольнение, которое мало кто понял. «Ахмат» в последние годы не претендовал на призовые места, так что 9-е место по итогам 9 туров казалось отражением реальной силы команды. Похоже, что дело и не в этом. Показательно, что увольнение произошло прямо по ходу проигранного «Ахматом» матча с «Пари Нижний Новгород» (1:3) — по крайней мере во втором тайме Талалаева на тренерской скамейке уже не было.

— Всех нюансов никто не будет знать, — отметил «Известиям» бывший капитан сборной России Александр Мостовой. — Ясно, что в клубе что-то происходило. Сначала череда хороших игр, а потом череда плохих. Думаю, что была какая-то конфликтная ситуация в команде, которая связана не только с игрой. Не знаю, кто может возглавить «Ахмат». Там, как и в «Спартаке», там часто меняются тренеры.

Клуб причины отставки не объяснил. Готовить «Ахмат» к ближайшим матчам Кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.