РФС рассмотрит протест «Краснодара» по четырем решениям судей из матча против ЦСКА

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит протест «Краснодара» по четырем решениям судей из матча чемпионата России против московского ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в службе коммуникаций РФС.

«Краснодар» 10 сентября в Москве проиграл ЦСКА (1:4) в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Первые три мяча гости пропустили с пенальти. При счете 1:0 в пользу московской команды главный арбитр встречи Сергей Иванов после помощи судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR), не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА. На следующий день после игры генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что руководство клуба будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров на результат игры, допустив возможность обращения в правоохранительные органы по этому поводу.

«“Краснодар” обратился по эпизодам с назначенными пенальти в свои ворота (26-я минута; 45+4), неназначенным одиннадцатиметровым в ворота ЦСКА (45+1) и решением перебить пенальти в свои ворота на 59-й минуте», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

В организации отметили, что клуб из Краснодара стал единственным представителем РПЛ, обратившимся в ЭСК РФС по итогам девятого тура.