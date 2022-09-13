Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Нижний Новгород
Химки
00
Футбол. Кубок России
17:30
Динамо
Ахмат
Футбол. Еврокубки
19:45
Виктория Пл
Интер
Футбол. Еврокубки
19:45
Спортинг
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Айнтрахт Ф
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
11.09
Ростов
Спартак
42
11.09
Зенит
Оренбург
80
11.09
Факел
Локомотив
20
11.09
Урал
Торпедо
20
10.09
Ахмат
Нижний Новгород
13
10.09
ЦСКА
Краснодар
41
10.09
Химки
Крылья Советов
00
9.09
Сочи
Динамо
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Этот «Зенит» — лучший при Семаке. Он преуспел бы даже в Лиге чемпионов

Российский тренер строил команду под Европу четыре года. А на пике остался без еврокубков.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

После того как «Зенит» «ушатал» «Оренбург» со счётом 8:0, преследователям команды Сергея Семака, должно быть, стало скучно. Если ничьи петербуржцев с «Химками» и «Ахматом» в первых четырёх турах РПЛ оставляли конкурентам надежду на то, что чемпионы России не будут играть по-чемпионски, потеряв Артёма Дзюбу, Юри Алберто, Магомеда Оздоева, Ярослава Ракицкого и Станислава Крицюка, то осенью всё встаёт на свои места. «Зенит» спокойно и на классе согнул «Спартак» в Москве, а следом разгромил оренбуржцев.

На сегодняшний день сине-бело-голубые лучшие в лиге по количеству набранных очков (23), побед (7), забитых (27) и пропущенных мячей (3). Команда Семака ни разу не проиграла. Тот же ноль в графе «поражения» только у «Ростова» Валерия Карпина, правда, ростовчане ещё не играли с самим «Зенитом». Карпин приедет на «Газпром Арену» через тур — 2 октября. К слову, перед этим чемпионы России сыграют с «Динамо», которое тоже никому не уступало в РПЛ до минувшего уикенда.

Есть основания утверждать, что нынешний «Зенит» — сильнейший за всё время при Семаке. Пятый год тренер работает с командой, и ещё ни разу сине-бело-голубые не имели 27 забитых или три пропущенных мяча за этот отрезок сезона. Те же ноль поражений и 23 очка были только в предыдущем чемпионате, но год назад петербуржцам недоставало запаса прочности: «Зенит» пропустил в несколько раз больше, а в 10-м туре уступил дома «Сочи». В первые три сезона под руководством Семака чемпионы России обязательно проигрывали в стартовых девяти матчах.

Согласно статистике от InStat, «Зенит» — лидер РПЛ и по многим другим ключевым показателям. Команда Семака совершает наибольшее количество технико-тактических действий (911 в среднем за 90 минут) и допускает меньше всего брака (82% успешных). Петербуржцы — лучшие по владению мячом (60%), созданным голевым моментам (11), ударам по воротам (18) и попаданиям в створ (7), переходам на чужую треть (51) и входам в штрафную соперника (24). Чемпионы России заметно оторвались от конкурентов по количеству передач (601 за матч) и делят первое место с «Краснодаром» по точности пасов (77%). Реже остальных теряют мяч (59). «Зенит» лидирует даже по выигранным единоборствам (54%)! Кажется, впервые доминирование сине-бело-голубых настолько велико.

Пройти целый чемпионат без поражений — чем не мотивация для игроков петербургской команды, которые уже привыкли к золоту? Попасть в историю, как «Арсенал» Арсена Венгера из сезона-2003/2004. В отсутствие еврокубков это может быть сверхцелью «Зенита», помимо завоевания всех трофеев в России. Впрочем, даже «Спартак» в 1990-е, будучи на голову выше остальных, не избегал поражений. Вот и Семак, кажется, не верит в чудо — прохождение длинной дистанции с июля 2022-го по май 2023-го без спадов.

«Нам хотелось бы, чтобы было меньше поражений и потери очков, но они будут, — признавался тренер. — Мы не можем выходить и всех обыгрывать. Мы будем стараться минимизировать такие матчи, где у нас что-то не получается, это то, что мы обязаны сделать».

Тем не менее есть ощущение, что и в Европе «Зенит» Семака сегодня был бы успешнее, чем раньше. Тренер четыре года строил свою команду под еврокубки. Уходил от простого футбола к более современному по мере того, как клуб подписывал соответствующих требованиям Лиги чемпионов игроков. Помните известное выражение: «Атака выигрывает матчи, а оборона — турниры»? Всего лишь три пропущенных мяча доказывают: «Зенит» стал лучше действовать командно без мяча, при этом не сбавив и в атаке. Пусть нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра пока забивают не так много, как Дзюба и Сердар Азмун, с ними эффективно работает вся система. Они, в отличие от предшественников, добегают в прессинге, не выключаются после потери мяча — пашут в обороне.

Сергей Семак | Источник: Чемпионат.com

Ещё в прошлом сезоне бросалось в глаза, что «Зенит» прибавляет в Европе с точки зрения качества футбола. Чемпионы России сыграли вничью дома с «Челси», были близки к заслуженным по игре ничьим в матчах с «Челси» в Лондоне и «Ювентусом» в Санкт-Петербурге, разгромили на своём поле «Мальмё». Впервые при Семаке вышли из группы ЛЧ. В плей-офф Лиги Европы сине-бело-голубые уступили «Бетису» только из-за индивидуальных ошибок пары-тройки игроков. В целом же выглядели сильнее пятой команды Испании. По данным InStat, «Зенит» за два матча намного превзошёл «Бетис» по количеству голевых моментов (13:6), ударов (16:14), попаданий в створ (7:3), входам в чужую штрафную (42:17) и показателю xG (3,19 против 1,42).

Под новую Лигу чемпионов петербургский клуб наверняка провёл бы мощную трансферную кампанию, потратив на новичков не € 8 млн, а совсем другие деньги. Усилил бы и вратарскую позицию, и центр защиты и, возможно, линию атаки. При более-менее нормальном жребии (то есть без двух топов, как в 2021-м) сине-бело-голубые смогли бы наконец побороться за выход из группы ЛЧ. Однако, создав свой лучший «Зенит», Семак вынужден бороться только за победу в РПЛ и Кубке России — Европа для наших клубов закрыта. И чем дольше продлится изоляция, тем труднее будет удерживать команду на высоком уровне.

Анатолий Романов

 Бокс могут убрать из Олимпиды. И снова виновата Россия
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины закончилась
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь