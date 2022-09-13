Этот «Зенит» — лучший при Семаке. Он преуспел бы даже в Лиге чемпионов

После того как «Зенит» «ушатал» «Оренбург» со счётом 8:0, преследователям команды Сергея Семака, должно быть, стало скучно. Если ничьи петербуржцев с «Химками» и «Ахматом» в первых четырёх турах РПЛ оставляли конкурентам надежду на то, что чемпионы России не будут играть по-чемпионски, потеряв Артёма Дзюбу, Юри Алберто, Магомеда Оздоева, Ярослава Ракицкого и Станислава Крицюка, то осенью всё встаёт на свои места. «Зенит» спокойно и на классе согнул «Спартак» в Москве, а следом разгромил оренбуржцев.

На сегодняшний день сине-бело-голубые лучшие в лиге по количеству набранных очков (23), побед (7), забитых (27) и пропущенных мячей (3). Команда Семака ни разу не проиграла. Тот же ноль в графе «поражения» только у «Ростова» Валерия Карпина, правда, ростовчане ещё не играли с самим «Зенитом». Карпин приедет на «Газпром Арену» через тур — 2 октября. К слову, перед этим чемпионы России сыграют с «Динамо», которое тоже никому не уступало в РПЛ до минувшего уикенда.

Есть основания утверждать, что нынешний «Зенит» — сильнейший за всё время при Семаке. Пятый год тренер работает с командой, и ещё ни разу сине-бело-голубые не имели 27 забитых или три пропущенных мяча за этот отрезок сезона. Те же ноль поражений и 23 очка были только в предыдущем чемпионате, но год назад петербуржцам недоставало запаса прочности: «Зенит» пропустил в несколько раз больше, а в 10-м туре уступил дома «Сочи». В первые три сезона под руководством Семака чемпионы России обязательно проигрывали в стартовых девяти матчах.

Согласно статистике от InStat, «Зенит» — лидер РПЛ и по многим другим ключевым показателям. Команда Семака совершает наибольшее количество технико-тактических действий (911 в среднем за 90 минут) и допускает меньше всего брака (82% успешных). Петербуржцы — лучшие по владению мячом (60%), созданным голевым моментам (11), ударам по воротам (18) и попаданиям в створ (7), переходам на чужую треть (51) и входам в штрафную соперника (24). Чемпионы России заметно оторвались от конкурентов по количеству передач (601 за матч) и делят первое место с «Краснодаром» по точности пасов (77%). Реже остальных теряют мяч (59). «Зенит» лидирует даже по выигранным единоборствам (54%)! Кажется, впервые доминирование сине-бело-голубых настолько велико.

Пройти целый чемпионат без поражений — чем не мотивация для игроков петербургской команды, которые уже привыкли к золоту? Попасть в историю, как «Арсенал» Арсена Венгера из сезона-2003/2004. В отсутствие еврокубков это может быть сверхцелью «Зенита», помимо завоевания всех трофеев в России. Впрочем, даже «Спартак» в 1990-е, будучи на голову выше остальных, не избегал поражений. Вот и Семак, кажется, не верит в чудо — прохождение длинной дистанции с июля 2022-го по май 2023-го без спадов.

«Нам хотелось бы, чтобы было меньше поражений и потери очков, но они будут, — признавался тренер. — Мы не можем выходить и всех обыгрывать. Мы будем стараться минимизировать такие матчи, где у нас что-то не получается, это то, что мы обязаны сделать».

Тем не менее есть ощущение, что и в Европе «Зенит» Семака сегодня был бы успешнее, чем раньше. Тренер четыре года строил свою команду под еврокубки. Уходил от простого футбола к более современному по мере того, как клуб подписывал соответствующих требованиям Лиги чемпионов игроков. Помните известное выражение: «Атака выигрывает матчи, а оборона — турниры»? Всего лишь три пропущенных мяча доказывают: «Зенит» стал лучше действовать командно без мяча, при этом не сбавив и в атаке. Пусть нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра пока забивают не так много, как Дзюба и Сердар Азмун, с ними эффективно работает вся система. Они, в отличие от предшественников, добегают в прессинге, не выключаются после потери мяча — пашут в обороне.

Сергей Семак | Источник: Чемпионат.com

Ещё в прошлом сезоне бросалось в глаза, что «Зенит» прибавляет в Европе с точки зрения качества футбола. Чемпионы России сыграли вничью дома с «Челси», были близки к заслуженным по игре ничьим в матчах с «Челси» в Лондоне и «Ювентусом» в Санкт-Петербурге, разгромили на своём поле «Мальмё». Впервые при Семаке вышли из группы ЛЧ. В плей-офф Лиги Европы сине-бело-голубые уступили «Бетису» только из-за индивидуальных ошибок пары-тройки игроков. В целом же выглядели сильнее пятой команды Испании. По данным InStat, «Зенит» за два матча намного превзошёл «Бетис» по количеству голевых моментов (13:6), ударов (16:14), попаданий в створ (7:3), входам в чужую штрафную (42:17) и показателю xG (3,19 против 1,42).

Под новую Лигу чемпионов петербургский клуб наверняка провёл бы мощную трансферную кампанию, потратив на новичков не € 8 млн, а совсем другие деньги. Усилил бы и вратарскую позицию, и центр защиты и, возможно, линию атаки. При более-менее нормальном жребии (то есть без двух топов, как в 2021-м) сине-бело-голубые смогли бы наконец побороться за выход из группы ЛЧ. Однако, создав свой лучший «Зенит», Семак вынужден бороться только за победу в РПЛ и Кубке России — Европа для наших клубов закрыта. И чем дольше продлится изоляция, тем труднее будет удерживать команду на высоком уровне.