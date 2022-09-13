Воронежский «Факел» вошел в топ-5 клубов по посещаемости матчей РПЛ
Домашние игры «огнеопасных» посетили более 76,5 тыс зрителей.
Домашние игры «огнеопасных» посетили более 76,5 тыс зрителей.
Воронежский «Факел» вошел в топ-5 клубов Российской премьер-лиги по посещаемости матчей по итогам девяти туров. За это время на домашних играх «огнеопасных» присутствовало 76 532 зрителя: по этому показателю клуб занимает третье место в рейтинге. На выездных матчах команду поддержали 48 316 болельщиков. Всего на матчах «Факела» присутствовало 124 848 человек. Статистику опубликовали на сайте РПЛ.
Первую позицию рейтинга занял «Зенит» с общей посещаемостью матчей 214 275 человек. На домашних матчах команды присутствовали 177 139 зрителей, а на выездных — 37 136 болельщиков.
На последнем домашнем мачте «Факела» в воскресенье, 11 сентября, присутствовало почти 20 тыс. болельщиков. «Огнеопасные» в упорной борьбе со счетом 2:0 одолели одного из грандов российского футбола — столичный «Локомотив». Лучшим игроком встречи признали Ираклия Квеквескири. Полузащитник забил второй гол в ворота «Локомотива».