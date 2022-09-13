Воронежский «Факел» вошел в топ-5 клубов по посещаемости матчей РПЛ

Воронежский «Факел» вошел в топ-5 клубов Российской премьер-лиги по посещаемости матчей по итогам девяти туров. За это время на домашних играх «огнеопасных» присутствовало 76 532 зрителя: по этому показателю клуб занимает третье место в рейтинге. На выездных матчах команду поддержали 48 316 болельщиков. Всего на матчах «Факела» присутствовало 124 848 человек. Статистику опубликовали на сайте РПЛ.