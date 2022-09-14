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11:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгения Медведева объяснила, почему болеет за футбольное «Динамо»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева в перерыве матча 2-го тура группового этапа Кубка России между «Динамо» и «Ахматом» объяснила, почему болеет за футбольное «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

«Меня можно назвать болельщицей “Динамо”. Так исторически вышло, что я выбрала такую футбольную команду и ни разу не пожалела. В своей жизни посетила не так много футбольных матчей. Сегодня это лишь мой третий такой крупный поход на футбол. Со временем понаберусь и буду щеголять.

Почему именно “Динамо”? Всё началось с синего цвета. Мою первую команду “Время первых” облачили в синий цвет. Связано ли с тем, что Егор Крид здесь (на стадионе “Динамо”. — Прим. “Чемпионата”) праздновал день рождения? Да, тут был футбольный матч, где Егор праздновал день рождения. Флешбэки, конечно, есть. Но мой приход на сегодняшний матч не связан с этим, потому что я и до этого ходила на матчи.

Любимый футболист? Пока не всех выучила, потому что это мой третий матч. Не нагнетайте такими вопросами (смеётся)», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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