Евгения Медведева объяснила, почему болеет за футбольное «Динамо»

«Меня можно назвать болельщицей “Динамо”. Так исторически вышло, что я выбрала такую футбольную команду и ни разу не пожалела. В своей жизни посетила не так много футбольных матчей. Сегодня это лишь мой третий такой крупный поход на футбол. Со временем понаберусь и буду щеголять.



Почему именно “Динамо”? Всё началось с синего цвета. Мою первую команду “Время первых” облачили в синий цвет. Связано ли с тем, что Егор Крид здесь (на стадионе “Динамо”. — Прим. “Чемпионата”) праздновал день рождения? Да, тут был футбольный матч, где Егор праздновал день рождения. Флешбэки, конечно, есть. Но мой приход на сегодняшний матч не связан с этим, потому что я и до этого ходила на матчи.



Любимый футболист? Пока не всех выучила, потому что это мой третий матч. Не нагнетайте такими вопросами (смеётся)», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.