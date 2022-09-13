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23:06 (мск), источник: Sports.Ru

ЭСК РФС признала верными все решения судьи Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар»

В РФС признали верными все решения арбитра Сергея Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар».

ЦСКА
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Армейцы дома разгромили «быков» (4:1) в рамках 9-го тура Мир РПЛ. Главный арбитр матча Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота «Краснодара», причем третий сперва не был реализован и перебивался.

После игры «Краснодар» заявил: «Будем настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров и ошибок судьи Иванова». Клуб обратился в ЭСК РФС. По информации Sport24, Экспертно-судейская комиссия признала верными все решения Иванова.

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4:1
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