Легионер «Динамо» рассказал об изменившемся отношении к России после переезда

Легионер заявил, что изменил отношение к России после переезда. «В России много хорошего. Конечно, люди. Это самое важное. Я по-другому думал про русских до приезда. В фильмах нам показывают другой портрет русских людей: суровых, серьезных. Но по итогу все оказалось не так», — рассказал спортсмен.

Ласкальт выступает за «Динамо» с июля 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В составе команды защитник провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.