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12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Легионер «Динамо» рассказал об изменившемся отношении к России после переезда

Уругвайский футболист московского «Динамо» Диего Ласкальт поделился мнением о России. Его слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Легионер заявил, что изменил отношение к России после переезда. «В России много хорошего. Конечно, люди. Это самое важное. Я по-другому думал про русских до приезда. В фильмах нам показывают другой портрет русских людей: суровых, серьезных. Но по итогу все оказалось не так», — рассказал спортсмен.

Ласкальт выступает за «Динамо» с июля 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В составе команды защитник провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее парагвайский футболист московского ЦСКА Хесус Медина заявил, что отказался изучать русский язык. «Для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь, и кое-что понимаем, но учиться русскому — безумно сложно», — отметил спортсмен.

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