Смолов: как бороться с похмельем? Если это отпуск, можно даже пивка хлестануть

«Как бороться с похмельем? Зависит от времени года. Если это отпуск, то с этим можно не бороться, можно даже пивка хлестануть и во второй день окунуться. Это грамотно. Иногда второй день веселее, чем первый. Нужно терпеть, пить боржоми, энтеросгель. Но лучше просто не бухать», — сказал Фёдор Смолов в эфире YouTube-передачи «AGENTSHOW».



Смолов вернулся в стан бело-голубых в предыдущее зимнее трансферное окно. До этого игрок выступал за «Локомотив». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор в семи матчах забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. В прошлом первенстве за железнодорожников и бело-голубых игрок забил 12 голов.