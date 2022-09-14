Почему Федун подарил «Спартаку» 6 миллиардов

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Оценки эры Леонида Федуна в «Спартаке» колеблются от восторженных (объективно таких меньшинство) до критических. Сторонники первой точки зрения приводят в качестве аргументов возведенный на средства владельца собственный стадион, обновление всей инфраструктуры и три титула. Оппоненты парируют: по одному чемпионству, Кубку и Суперкубку страны за 18 лет для такого клуба — капля в море. Истина, как обычно, где-то посередине, но никто никогда не скажет, что Федун не любил «Спартак». Конечно, любил, любит и будет любить. Вот еще одно подтверждение.

По моей информации, согласно договору о приобретении «Лукойлом» ФК «Спартак» и его инфраструктурных объектов — «Открытие банк Арены» и базы в Тарасовке — бывшие основные акционеры Федун и Вагит Алекперов должны были получить более 6 миллиардов рублей (около 98,4 миллиона евро). Но эти средства останутся в распоряжении клуба. По решению Федуна и Алекперова в контракт о продаже акций и спортсооружений включен пункт, по которому «Спартак» оставляет всю сумму за собой, но имеет право тратить ее только на развитие инфраструктуры, а не на трансферы и другие нужды первой команды.

Очень щедро, ведь речь идет об эквиваленте без малого годового бюджета. Это при том, что в силу нестабильной международной обстановки и непростой экономической ситуации продолжает сокращаться личное состояние Федуна, о чем он сам не раз говорил. А стал бы тот, кому наплевать, ежегодно вкладывать в «Спартак» в среднем порядка 100 миллионов евро (по самым скромным оценкам) на протяжении почти двух десятилетий? Ответ очевиден.

Возникает логичный вопрос: зачем в таком случае Федун продал? Это можно назвать избавлением от убыточных активов. Теперь экс-владельцу не нужно каждый год платить из личных средств внушительные суммы, понимая, что с финансовой точки зрения они никогда не окупятся. Принесут массу эмоций, заставят учащенно биться сердце, но не вернутся на счет.

В прощальном обращении, опубликованном 22 августа на официальном клубном сайте, Леонид Арнольдович написал: «Всегда можете рассчитывать на мои помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды “Спартак”. Вперед, красно-белые! К новым титулам!» Искренность этих слов подтверждается еще одним фактом. По моим данным, Федун выкупил президентскую ложу на домашней арене сроком на три года. Так что он станет наблюдать за играми со своего привычного места.