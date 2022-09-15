Уткин — о наказании Кордобы: добьетесь, что все в футболе будут разговаривать как Семак

«Дисквалификация Кордобы — это стыдно. Парень выругался про судейство не в миксте и не в интервью, и не на поле. И он не подбежал к камере, чтобы выругаться в неё. Он шёл в раздевалку — и всё.



Ругаться — право любого человека. Как говорил Гус Хиддинк — it’s a football, it’s not office! И это он ещё на поле говорил, а не на пути к раздевалке. За это нельзя штрафовать. Вы бы ещё штрафовали за сказанное в гараже с мужиками или за выбор песен в караоке после игры.



Добьётесь такими путями только того, что люди футбола все начнут разговаривать, как Сергей Семак в 90% случаев — обо всём и ни о чём. А кто не сумеет, потому что Сергей Богданович — человек умный и образованный — те будут молчать.



И станете лигой без эмоций, без надрыва и в конечном счёте без яиц. Тоже путь. Наверное, есть люди, которые с детства мечтали стать евнухами», — написал Уткин в своём телеграм-канале.