В российском футболе новая война. «Краснодар» Галицкого идет против системы — атакует судей и банит «Матч ТВ»

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в прошлые выходные был не только самым ярким в плане вывески, но и самым скандальным. Армейцы успешно пробили в ворота соперника три пенальти и разгромили соперника 4:1.

В динамике некоторые решения судейской бригады показались спорными, но при детальном рассмотрении экспертов оказалось, что бригада Сергея Иванова сработала грамотно. Тем не менее, краснодарцев это не устроило. После матча генеральный директор клуба Владимир Хашиг сказал, что клуб будет инициировать расследование.

«Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят второе-третье места в таблице, коэффициент на победу “Краснодара” составляет 7,5 например, на линии букмекера и при этом за день, ставки на победу ЦСКА в матче упали, поняли сразу, что игра будет непростой. Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — “Краснодар” и ошибок судьи Иванова. Возможно, привлечем для данного расследования правоохранительные органы», — сказал Хашиг в интервью Metaratings.ru.

Но от обращения в правоохранительные органы «Краснодар» почему-то отказался. Зато обратился в экспертно-судейскую комиссию. Но по всем пяти пунктам ЭКС приняла сторону рефери.

Потерпев поражение в борьбе с судейством, «Краснодар» решил зайти с другой стороны. И набросился на основного вещателя РПЛ «Матч ТВ». Дело в том, что во время перерыва матча в эфир телеканала попало оскорбление Джоном Кордобой судейской бригады. Колумбиец сказал на испанском: «Твою мать, они все трусы, дерьмовые судьи».

По итогам этого эпизода КДК открыла дело и дисквалифицировала футболиста на два матча. Главными виновниками в «Краснодаре» признали… «Матч ТВ», из эфира которого все узнали о поведении футболиста.

После решения о дисквалификации Хашиг заявил, что клуб прекращает все отношения с основным вещателем.

«Наш игрок, Джон Кордоба, лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья “пропустил” несколько нарушений на нем.



Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники Матч ТВ сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык.



Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всячески контакты с Матч ТВ, кроме обусловленных контрактом Мир РПЛ и Матч ТВ», — сказал Хашиг.

На данное заявление реакция также последовала оперативно. И снова она оказалась не в пользу «Краснодара». Председатель КДК Артур Григорьянц сказал, что «Матч ТВ» никакого видео не отправлял.

«Матч ТВ не присылал нам видео с Кордобой. К нам оно попало просто из ленты новостей. Перевод делали сами», — сказал Григорьянц.

Также отреагировал заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Заявления “Краснодара” в адрес “Матч ТВ” уже не удивляют. После игры представители клуба возмущались судейством (и проиграли по всем пунктам), теперь во всем виноваты представители СМИ. Ну кто‑то же должен быть виноват, помимо самих себя. Профессиональные футболисты не могут не знать, что являются публичными людьми, и тем более знают о многочисленных камерах, которые есть на стадионе. Камеры не только в телефоне у корра — есть везде.



Особенно поражают сказки об отправке видео в КДК с “доносом”. Возможно, “Краснодару” не хватает футбольной сказки и он решил придумать такую. Видео на наших ресурсах увидели представители судейского корпуса и КДК — на этом все. Нас никто не просил ничего присылать, мы не отправляли, и автора видео не было на заседании», — написал Конов в своем телеграм-канале.