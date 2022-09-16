«Спартак» может назначить англичанина Эшуорта спортивным директором. Он работал в «Ростове» 17 лет назад

По данным Metaratings.ru, московский клуб рассматривает его кандидатуру на пост спортивного директора.

Отмечается, что 52-летний специалист знаком с руководителями красно-белых и представителями «Лукойла».

В настоящее время Эшуорт работает в одном из клубов английской Лиги 1 (третий дивизион), где занимается скаутской деятельностью.

В ноябре прошлого года Эшуорт участвовал в переговорах между «Спартаком» и City Football Group. Тогда сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести 20% акций красно-белых.

Эшуорт в 2005 году работал в «Ростове». Его пригласили на должность спортивного директора, однако в двух матчах он был исполняющим обязанности главного тренера.

Также в разное время англичанин работал в клубах Латвии, Нигерии и Казахстана.