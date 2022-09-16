Текущие события
Футбол. Еврокубки
15.09
Буде-Глимт
Цюрих
21
Футбол. Еврокубки
15.09
Динамо К
АЕК Л
01
Футбол. Еврокубки
15.09
Ренн
Фенербахче
22
Футбол. Еврокубки
15.09
Бетис
Лудогорец
32
Футбол. Еврокубки
15.09
Рома
ХИК
30
Футбол. Еврокубки
15.09
Юнион
Мальме
32
Футбол. Еврокубки
15.09
Брага
Унион Б
10
Футбол. Еврокубки
15.09
РФШ
Хартс
02
Футбол. Еврокубки
15.09
Истанбул Башакшехир
Фиорентина
30
Футбол. Еврокубки
15.09
Стяуа
Андерлехт
00
Футбол. Еврокубки
15.09
Силькеборг
Вест Хэм Юнайтед
23
Футбол. Еврокубки
15.09
Хапоэль Беэр-Шева
Вильярреал
12
Футбол. Еврокубки
15.09
Лех
Аустрия
41
Футбол. Еврокубки
15.09
Партизан
Ницца
11
Футбол. Еврокубки
15.09
Кельн
Словацко
42
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Герта
Футбол. Еврокубки
15.09
Шериф
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Еврокубки
15.09
Реал Сосьедад
Омония
21
Футбол. Еврокубки
15.09
Мидтьюлланн
Лацио
51
Футбол. Еврокубки
15.09
Фейеноорд
Штурм
60
Футбол. Еврокубки
15.09
Олимпиакос П
Фрайбург
03
Футбол. Еврокубки
15.09
Карабах
Нант
30
Футбол. Еврокубки
15.09
Трабзонспор
Црвена Звезда
21
Футбол. Еврокубки
15.09
Монако
Ференцварош
01
Футбол. Еврокубки
15.09
Аполлон
Днепр-1
13
Футбол. Еврокубки
15.09
АЗ
Вадуц
41
Футбол. Еврокубки
15.09
Юргорден
Мольде
32
Футбол. Еврокубки
15.09
Гент
Шэмрок Роверс
30
Футбол. Еврокубки
15.09
ЧФР
Сивасспор
01
Футбол. Еврокубки
15.09
Славия Пр
Балкани
32
Футбол. Еврокубки
15.09
Жальгирис В
Базель
01
Футбол. Еврокубки
15.09
Пюник
Слован Бр
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
11.09
Ростов
Спартак
42
11.09
Зенит
Оренбург
80
11.09
Факел
Локомотив
20
11.09
Урал
Торпедо
20
10.09
Ахмат
Нижний Новгород
13
10.09
ЦСКА
Краснодар
41
10.09
Химки
Крылья Советов
00
9.09
Сочи
Динамо
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:31 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» может назначить англичанина Эшуорта спортивным директором. Он работал в «Ростове» 17 лет назад

Англичанин Пол Эшуорт может получить работу в «Спартаке».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Астана"

По данным Metaratings.ru, московский клуб рассматривает его кандидатуру на пост спортивного директора.

Отмечается, что 52-летний специалист знаком с руководителями красно-белых и представителями «Лукойла».

В настоящее время Эшуорт работает в одном из клубов английской Лиги 1 (третий дивизион), где занимается скаутской деятельностью.

В ноябре прошлого года Эшуорт участвовал в переговорах между «Спартаком» и City Football Group. Тогда сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести 20% акций красно-белых.

Эшуорт в 2005 году работал в «Ростове». Его пригласили на должность спортивного директора, однако в двух матчах он был исполняющим обязанности главного тренера.

Также в разное время англичанин работал в клубах Латвии, Нигерии и Казахстана.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что новым спортивным директором «Спартака» будет иностранец.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь