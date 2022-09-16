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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» снова ищет спортивного директора. Но эта должность в клубе проклята

. Дмитрий Зимин разбирается, что не так с этим местом.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Леонид Федун больше не влияет на «Спартак», но клуб всё равно не может жить спокойно. Предсказуемо сменится председатель совета директоров, однако этим всё не закончится.

Похоже, реформа ждёт и другой блок. По информации спартаковских телеграм-каналов, у клуба появится новый спортивный директор. Эта должность вакантна после июльского ухода Луки Каттани. Говорили, что временно некоторые функции взял на себя Артём Ребров (ещё он работает в тренерском штабе). Но теперь в «Спартаке», видимо, решили поставить полноценного ответственного.

По инсайдам, это снова может быть иностранец, который займётся долгосрочным планированием. Якобы «Лукойл» готов инвестировать в новых игроков, но отойти от хаотичных покупок. Впрочем, как всегда — огромные планы, что же будет с их реализацией?

У «Спартака» проблемы со спортивными директорами. Некоторые уходили со скандалом

Первое масштабное имя в спортивном блоке «Спартака» появилось в 2008 году. В должность вступил Дмитрий Попов, который до этого несколько лет отработал в клубе селекционером. Он убеждал всех вокруг, что следит чуть ли не за всеми лигами мира, всегда готов предложить трёх-четырëх сильных игроков на любую позицию и вообще его ведомство работает классно. Но в итоге почти вся трансферная политика превратилась в подписание португалоговорящих футболистов.

Были успешные трансферы — Ари, Алекс, Ибсон. Но и обратных примеров достаточно — Инсаурральде, Хурадо, Серхио Родригес, Деми де Зеув. Дмитрий проработал в клубе аж до 2016 года. А какое-то время даже совмещал работу в спортивном отделе с должностью переводчика Унаи Эмери. Именно Попов предложил Федуну его кандидатуру. Леонид очень уважал своего сотрудника, поэтому не жалел денег на его идеи. Даже в 2016 году после увольнения Попов (из-за вылета из Лиги Европы от АЕКа) оставался близок к семье акционера.

Источник: РИА "Новости"

После Попова у «Спартака» не было явного спортивного директора — но неофициально должность делили агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. И так уж получилось, что именно при них Массимо Каррера привёл команду к чемпионству. Однако многие трансферы вызывали вопросы. Самый скандальный — переход Марко Петковича с комиссией примерно в € 3 млн. За эти деньги он сыграл 12 матчей «Спартака». А сейчас сидит на лавке в венгерском середняке.

Источник: РИА "Новости"

После них оптимизировать траты взяли Томаса Цорна. Он пришёл в качестве генерального директора, но с функционалом спортивного. Однако надолго не задержался. Ему не простили подписаний Шюррле, Мирзова, Тиля и других странных новичков, некоторые из которых проходили через его же агентство. А уже следующий руководитель — Шамиль Газизов — начинал с тезисом «очистить кормушку от агентов».

При Газизове функции спортивного директора недолгое время выполнял Нариман Акавов. В том числе при его участии были подписаны Кокорин, Урунов и Мозес. Но уже в этот период заговорили о возвращении на свою должность Дмитрия Попова. И в ноябре 2020-го он вновь стал спортивным директором. Оказалось, Дмитрий и до этого так или иначе давал Федуну советы по трансферным вопросам.

Источник: РИА "Новости"

А потом Попов привёл в клуб Руя Виторию. Фатальная ошибка. Следствие — конфликт с Заремой Салиховой и уход. Он проработал в клубе девять месяцев. Никак не сравнить с шестью годами ранее.

Следующим стал Лука Каттани — бывший селекционер «ПСЖ». Он приходил с долгосрочной стратегией, однако в итоге проработал только полгода. Одной из причин ухода, по информации «Чемпионата», стал бан руководства на подписание защитника Налдо. Но стороны вроде бы расстались друзьями. А Федун и вовсе заявил, что Каттани — лучший спортивный директор в его жизни.

Источник: РИА "Новости"

Итог — с 2016 года ни один спортивный директор не задержался в клубе хотя бы на полтора-два года. А вся долгосрочная стратегия стиралась и переписывалась.

Полноценный спортивный директор в топ-клубах РПЛ — редкость. Ключевые решения часто принимают другие люди

Действительно, культ пропал. Возьмём «Зенит» — в апреле 2021 года из клуба ушёл Хавьер Рибальта, и с того момента система функционирует без спортивного директора. Поиском игроков занимаются скауты плюс тренерский штаб, кого-то предлагают агенты. Переговоры ведёт генеральный директор Александр Медведев либо Андрей Аршавин. А финально трансфер утверждается Семаком, Медведевым и председателем совета директоров Еленой Илюхиной. В этой конфигурации должность спортивного директора просто не имеет смысла.

ЦСКА тоже работает без спортивного директора и по похожей модели. Есть позиция главного тренера, позиция скаутов и взгляд совета директоров. А переговорщиком зачастую тоже выступает генеральный директор — Роман Бабаев. Так что у двух клубов похожая система. Может, не просто так они сейчас наверху таблицы?

В «Краснодаре» тоже обходятся без спортивного директора — все вопросы замыкаются на гендиректоре Владимире Хашиге, скаутах и Сергее Галицком.

Источник: РИА "Новости"

Но есть топ-клубы, где спортивные директора работают — в «Локомотиве» эту позицию занимает Томас Цорн. Шутить про его грандиозные успехи последнего года не будем. Лучше об этом скажут результаты. «Локомотив» потратил больше всех в РПЛ на усиление. Но побед это пока не приносит.

Источник: РИА "Новости"

В «Ростове» должность занимает Алексей Рыскин. Но его полномочия явно шире, и скорее его можно назвать генеральным директором клуба. Поэтому официальное представление очень условное.

Но есть и успешный кейс — Желько Бувач в «Динамо». Правда, и его должность звучит иначе — заместитель генерального директора по спорту. Возможно, в этом секрет хорошей работы. Бувач выцепил из Германии Сандро Шварца и привёл классных легионеров. Когда большинство уехало, под его руководством запустилась перезагрузка. С новыми иностранцами и уже с другим тренером — Славишей Йокановичем. И почему-то есть ощущение, что спортивный проект Бувача точно не провалится.

Автор: Дмитрий Зимин

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