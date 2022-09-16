Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Ноттингем Форест
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Кадис
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
11.09
Ростов
Спартак
42
11.09
Зенит
Оренбург
80
11.09
Факел
Локомотив
20
11.09
Урал
Торпедо
20
10.09
Ахмат
Нижний Новгород
13
10.09
ЦСКА
Краснодар
41
10.09
Химки
Крылья Советов
00
9.09
Сочи
Динамо
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» пожаловался в ФИФА на клуб АПЛ

Московский «Спартак» обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на «Вест Хэм», выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Спартак
Вест Хэм ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Причиной стала невыплата лондонским клубом части суммы за аренду хавбека красно-белых Алекса Крала. «Нам не платят, мы обращаемся в ФИФА. Я думаю, что в ближайшее время мы получим ответ», — заявил гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков.

По данным портала Transfermarkt, «Спартак» летом прошлого года отдал Крала в аренду «Вест Хэму» за 5,2 миллиона евро. В июле чех приостановил контракт с красно-белыми и заключил однолетнее соглашение с немецким «Шальке».

1 сентября московское «Динамо» сообщило о срыве перехода российского полузащитника Арсена Захаряна в «Челси» из-за технических проблем. В СМИ появилась информация, что лондонцы не могут заплатить москвичам за игрока из-за санкций.

 Как звезда мирового спорта оказалась на грани суицида, но смогла начать новую жизнь
Как нелепое ДТП и смерть известного ученого сломали карьеру одного из лучших футболистов СССР?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь