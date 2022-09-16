«Спартак» пожаловался в ФИФА на клуб АПЛ

Причиной стала невыплата лондонским клубом части суммы за аренду хавбека красно-белых Алекса Крала. «Нам не платят, мы обращаемся в ФИФА. Я думаю, что в ближайшее время мы получим ответ», — заявил гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков.

По данным портала Transfermarkt, «Спартак» летом прошлого года отдал Крала в аренду «Вест Хэму» за 5,2 миллиона евро. В июле чех приостановил контракт с красно-белыми и заключил однолетнее соглашение с немецким «Шальке».