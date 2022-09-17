«Динамо» — «Зенит»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Зенит» прибыл в Москву на матч с «Динамо» явным фаворитом, хотя история встреч говорит о том, что именно в столице петербуржцы играют с бело-голубыми тяжело. После возвращения «Динамо» из ФНЛ в 2017 году в пяти домашних матчах с «Зенитом» у динамовцев положительный баланс встреч: 2 победы, 2 ничьих и лишь одно поражение. Также обращает на себя внимание то, что за эти пять матчей соперники обменялись минимум забитых мячей — общий счет 3:3. И это в эпоху абсолютного доминирования петербургского клуба в РПЛ.

«Зенит» только что потерпел первое в сезоне поражение, уступив в групповом раунде Кубка «Крыльям» в Самаре, а «Динамо» в том же турнире сломило дома сопротивление «Ахмата» — 2:1. Но Кубок — вещь в себе, составы там зачастую, особенно у «Зенита», больше похожи на дублирующие, поэтому важнее, что перед этим петербуржцы уничтожили дома «Торпедо» (8:0), обновив клубный рекорд, а динамовцы впервые в чемпионате уступили в гостях «Сочи» (1:2), причем по игре.

На что ставить

Даже на выезде букмекеры больше ожидают победы действующих чемпионов — так на сайте и в приложении БК Olimpbet коэффициент на «Зенит» составляет 1.55, на ничью — 4.48, а на победу «Динамо» аж 5.97. Так что сорвать куш на успехе сине-бело-голубых не удастся, а история свидетельствует в пользу того, что это еще и не слишком оправданный риск. Ожидания результативной игры превалируют над предположением, что матч выйдет «низовым»: тотал больше 2.5 предлагают за 1.69, а меньше — за 2.23.

Именно последняя ставка и выглядит самой интересной, ведь в последний раз более двух мячей в матчах «Динамо» — «Зенит» зрители видели аж в мае 2016-го, когда гости, заняв 3-е место в чемпионате, спихнули принципиального соперника в ФНЛ, обыграв его в Химках со счетом 3:0. Так что советуем попробовать тотал меньше 2.5 за 2.23, а при желании поставить против фаворита неплохим вариантом выглядит предположение, что «Динамо» удастся не проиграть дома — 1Х за 2.53.

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Игорь Борунов