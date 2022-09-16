Пол Эшуорт получил визу и прибудет в Москву на следующей неделе. Он должен стать новым спортивным директором «Спартака»

На следующей неделе он должен прилететь в Москву, утверждает Metaratings.ru.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» уже согласовал с Полом Эшуортом назначение на пост спортивного директора клуба.

15 сентября генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что в ближайшее время в клубе появится новый спортивный директор и им будет иностранец.

Пол Эшуорт ранее уже работал в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона даже был исполняющим обязанности главного тренера ростовчан.