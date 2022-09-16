Пол Эшуорт получил визу и прибудет в Москву на следующей неделе. Он должен стать новым спортивным директором «Спартака»
Будущий спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт получил визу.
Будущий спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт получил визу.
На следующей неделе он должен прилететь в Москву, утверждает Metaratings.ru.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» уже согласовал с Полом Эшуортом назначение на пост спортивного директора клуба.
15 сентября генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что в ближайшее время в клубе появится новый спортивный директор и им будет иностранец.
Пол Эшуорт ранее уже работал в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона даже был исполняющим обязанности главного тренера ростовчан.
После девяти туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице (16 очков). Команда Гильермо Абаскаля в чемпионате России одержала 5 побед, 3 матча проиграла и один сыграла вничью.