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10:30 (мск), источник: Sport24

Орлов: Кассьерра не понимает бразильцев. Если захочет остаться в «Зените» — ему надо переродиться

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, чем вызвана слабая игра нападающего Матео Кассьерры за сине-бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

— Можно подвести предварительные итоги игры Кассьерры и Родригао в «Зените»?

— Еще рано об этом говорить. Прошло всего девять туров. Времени не было еще их узнать, играют ведь неполные матчи. После первого круга — посмотрим.

— С приходом Родригао Семак стал ставить его вместе с Ловреном в стартовый состав на матчи РПЛ, а Чистяков сел в запас. Это справедливо?

— По уровню мастерства он не лучше Ловрена и не лучше Родригао тем более. Ему нужно больше тренироваться и доказывать, что он достоин старта.

— В прошлом сезоне в «Сочи» Кассьерра показал хорошую результативность. В «Зените» же у него появились проблемы с реализацией. Как думаете, в чем проблема?

— Он пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект — он их не понимает. Если захочет остаться в «Зените» — ему надо переродиться. В «Сочи» все играли на него, а здесь другой футбол. Тут нужно быть частью общекомандной атаки, он немного не успевает. Это большая проблема для Кассьерры и для «Зенита» — внедрить его в игру. Многое зависит от него самого. Время дают, но коэффициент полезного действия у него не высок, — приводит слова Орлова «Спорт день за днем».

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