Орлов: Кассьерра не понимает бразильцев. Если захочет остаться в «Зените» — ему надо переродиться

— Можно подвести предварительные итоги игры Кассьерры и Родригао в «Зените»?

— Еще рано об этом говорить. Прошло всего девять туров. Времени не было еще их узнать, играют ведь неполные матчи. После первого круга — посмотрим.

— С приходом Родригао Семак стал ставить его вместе с Ловреном в стартовый состав на матчи РПЛ, а Чистяков сел в запас. Это справедливо?

— По уровню мастерства он не лучше Ловрена и не лучше Родригао тем более. Ему нужно больше тренироваться и доказывать, что он достоин старта.

— В прошлом сезоне в «Сочи» Кассьерра показал хорошую результативность. В «Зените» же у него появились проблемы с реализацией. Как думаете, в чем проблема?