Камоцци: в «Спартаке» спортивным директором должен быть российский специалист

«Спортивный директор очень важен для команды. Это человек, которой должен иметь хорошую связь с главным тренером и помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде. Для того чтобы разбираться в рынке игроков, нужны знания. Считаю, что в “Спартаке” спортивным директором должен быть российский специалист», — приводит слова Камоцци Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в ближайшее время на должность спортивного директора «Спартака» будет назначен Пол Эшуорт. Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».