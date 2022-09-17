Камоцци: в «Спартаке» спортивным директором должен быть российский специалист

«Спортивный директор очень важен для команды. Это человек, которой должен иметь хорошую связь с главным тренером и помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде. Для того чтобы разбираться в рынке игроков, нужны знания. Считаю, что в “Спартаке” спортивным директором должен быть российский специалист», — приводит слова Камоцци Metaratings.