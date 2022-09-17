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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Камоцци: в «Спартаке» спортивным директором должен быть российский специалист

Бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци ответил на вопрос, кто должен быть спортивным директором московского клуба, по его мнению.

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Источник: РИА "Новости"

«Спортивный директор очень важен для команды. Это человек, которой должен иметь хорошую связь с главным тренером и помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде. Для того чтобы разбираться в рынке игроков, нужны знания. Считаю, что в “Спартаке” спортивным директором должен быть российский специалист», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ближайшее время на должность спортивного директора «Спартака» будет назначен Пол Эшуорт. Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».

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