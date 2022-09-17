Три «кабинетных» поражения «Зенита» от «Динамо». Однажды был просто уникальный «технарь»

В центральном матче 10-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Зенитом» в Москве. В истории противостояния этих двух команд было много запоминающихся и скандальных матчей. Трижды московская команда побеждала петербургскую «в кабинетах». При этом у сине-бело-голубых за всю историю лишь четыре технических поражения! Давайте вспомним, что мешало «Зениту» с «Динамо» закончить встречи (а в одном случае, самом уникальном, и начать игру).

Как «Зенит» получил 0:3 из-за заболевшего игрока «Динамо»

В 1940 году произошла история, которую трудно представить в наше время. «Динамо» и «Зенит» должны были сыграть 4 сентября в Москве. У бело-голубых тогда была очень сильная команда, боровшаяся за золотые медали, а петербуржцы (точнее, ленинградцы) находились на дне таблицы. Победа хозяев вряд ли у кого-то вызывала сомнения, тем не менее была добыта не на футбольном поле.

Зенитовцы приехали в столицу накануне матча, заселились в гостиницу и тут узнали, что игра состоится в другой день. Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта удовлетворил просьбу динамовцев и перенёс встречу на 6 сентября. Официально о причинах принятого решения не сообщалось, а гостям из Ленинграда сказали, что матч сдвинули на пару дней из-за… болезни нападающего москвичей Сергея Соловьёва. Это был нонсенс!

Разумеется, команда хозяев могла заменить Соловьёва другим игроком. То ли всё дело в международных матчах «Динамо» с болгарской «Славией», то ли существовали ещё какие-то причины, но так или иначе «Зенит» пострадал.

Бюджет у ленинградцев тогда был скромным, и в клубе отказались от лишних двух дней проживания в Москве. «Зенит» подал протест. Ожидая ответа, команда не приехала 6 сентября на игру. Дело рассматривали целый месяц, а в октябре постановили влепить сине-бело-голубым «технарь». В «Зените» до последнего верили, что абсурдное наказание отменят — по окончании сезона игроки продолжали тренироваться и готовиться к возможному матчу, однако руководители советского футбола встали на сторону «Динамо».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9cef9de3517523d3d374" data-vnd="9cef9de3517523d3d374" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9cef9de3517523d3d374" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как «Зенит» получил 0:3 из-за брошенного в Шунина файера

Второе техническое поражение «Зенита» в матчах с «Динамо» случилось спустя 72 года — в ноябре 2012-го. Команды Лучано Спаллетти и Дана Петреску играли в Москве, в 16-м туре РПЛ. Сине-бело-голубые занимали второе место, отставая на три очка от лидера, а бело-голубые замыкали десятку.

Игра в Химках собрала чуть более 11 тыс. зрителей, которые посмотрели футбол 36 минут. К тому моменту «Динамо» забило гол усилиями Владимира Граната и выигрывало со счётом 1:0. По ходу всего первого тайма зенитовские фанаты бомбардировали посторонними предметами площадь ворот Антона Шунина. А потом с гостевой трибуны прилетела петарда, упавшая рядом с голкипером «Динамо». Раздался «взрыв», и Шунин упал на землю. Судья Алексей Николаев готов был продолжить игру после того, как Антону оказали помощь, но после консультаций с коллегами и самим пострадавшим решил завершить матч.

Шунина увезли в больницу на «скорой помощи» и поставили диагноз — ожог роговицы глаза и отит уха с частичной потерей слуха. Через несколько дней КДК РФС присудил петербургской команде «технарь» и влепил миллионный штраф. Вдобавок «Зенит» наказали матчами без зрителей.

К слову, в петербургском клубе не соглашались с наказанием, напирая на то, что не было доказательств броска петарды со стороны зенитовского фаната. В пресс-службе сине-бело-голубых объясняли:

«Ни делегат матча, ни судья, ни представители полиции, по их словам, не видели броска петарды и не располагают достаточными фото и видеодоказательствами того, что петарда была брошена болельщиком “Зенита”. Зато у нас есть масса свидетельств того, что билеты на гостевой сектор продавались с грубейшими нарушениями всех существующих норм. Это могло стать благодатной почвой для провокаций».

Как «Зенит» получил 0:3 из-за фаната, ударившего игрока «Динамо»

Поразительно, но всего через полтора года «Зенит» в третий раз получил «технарь» в матче с «Динамо». В мае 2014-го на финише сезона петербуржцы летели к золоту РПЛ под руководством Андре Виллаш-Боаша, сменившего Спаллетти. Москвичи пытались удержаться в топ-4, тренировал их Станислав Черчесов.

Игра на «Петровском» складывалась крайне неудачно для «Зенита», несмотря на то что Мигел Данни забил быстрый гол и хозяева вели в течение получаса. Но потом Артур Юсупов, Леандро Фернандес, Кристиан Нобоа и Кевин Кураньи положили четыре мяча за 35 минут. Стало понятно, что Петербург упускает лидерство, а вместе с ним, скорее всего, и золото, пусть даже Александр Кержаков сократил отставание в счёте до 2:4.

Вскоре после гола нападающего «Зенита» на поле «Петровского» прорвались поклонники сине-бело-голубых. Они ещё до этого собрались за воротами «Динамо», а на 86-й минуте разгорячённая толпа среагировала на конфликт Саломона Рондона с Марком Ломичем и устроила хаос. Один из фанатов по прозвищу Гулливер ударил в лицо защитника москвичей Граната.

В больнице Гранату поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Игрок написал заявление о возбуждении уголовного дела, по которому фанату грозило до двух лет лишения свободы. Но потом стороны пошли на мировую и дело было прекращено — Гранат принял извинения Гулливера.

«Зениту» присудили поражение со счётом 0:3, клуб снова оштрафовали на миллион рублей и наказали двумя матчами без зрителей. Чемпионский титул в том сезоне сине-бело-голубые уступили ЦСКА.