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12:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российские топ-клубы отказались от Уткина и Комличенко в разгар кризиса. Карпин показал, чего они стоят

Новые звезды «Ростова».

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ростов"

Академия «Краснодара» — пожалуй, самая продуктивная в России в последние годы. Кажется, при желании, Сергей Галицкий мог осуществить мечту об 11 воспитанниках на поле гораздо раньше весны этого года. Но дело в том, что далеко не все талантливые футболисты, прошедшие через академию, закрепляются в первой команде.

Зато зажигают в других клубах РПЛ. Даниил Фомин в «Динамо» дорастает до уровня сборной России. Иван Игнатьев после пары зигзагов судьбы перезагружает карьеру в «Локомотиве». Но прямо сейчас круче всех смотрится другая парочка воспитанников «Краснодара» — Даниил Уткин и Николай Комличенко.

Из родного клуба они уходили по-разному. За габаритного Комличенко в команде, которая старалась играть в короткий пас, особо не держались. Гоняли по арендам и в конце концов продали в чешскую «Младу Болеслав» за 400 тысяч евро. На второй сезон в Чехии Комли произвел фурор — 29 голов и 7 результативных передач в 33 играх (рекорд чемпионата по голам за сезон).

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Затем были 10+5 в 15 первых турах нового сезона и трансфер в «Динамо» за 3,5 миллиона евро. Однако в футбол Сандро Шварца Комличенко не вписался — в связи с прогрессом Тюкавина получал мало игрового времени, а предоставленными минутами пользовался откровенно плохо. Как итог — всего 7 голов за 1,5 сезона и уход в «Ростов».

История Уткина чуть более прозаичная. Неплохо дебютировал в первой команде, забивал, но особым доверием Мурада Мусаева не пользовался. Летом 2021-го Даниила отправили в аренду в «Ростов». По информации «СЭ», у Уткина возникли проблемы с продлением контракта. На всю эту историю наложился конфликт с Мусаевым, потому расставание напрашивалось. Полузащитник здорово показал себя в «Ахмате» у Андрея Талалаева (10 голов и 3 ассиста за сезон), но этим летом решил на постоянной основе перебраться не в Грозный, а в Ростов.

За последние полгода «Ростов» покинули практически все легионеры (не считая белоруса Селявы и македонца Тошевски), и Уткин с Комличенко начали пользоваться беспрецедентным доверием Валерия Карпина. Важно, что оба вписались и в стиль команды — «Ростов» играет в вертикальный футбол с обилием подач и ставкой на стандарты. Идеальные условия для 193-сантиметрового Комличенко и мастера штрафных Уткина.

Эта связка — пожалуй, самая эффективная на старте сезона РПЛ. Комличенко забил 5 голов в 9 играх, 4 из них — после передач Уткина. Интересно, что с игры Даниил ассистировал Николаю всего один раз, остальные три — после подач со штрафных.

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«Ростов» — первый в этом сезоне РПЛ по числу навесов (в среднем — 21 за игру) и четвертый по числу длинных передач (68). Конечно же, Комличенко комфортно чувствует себя в этих условиях и регулярно забивает со второго этажа. Но Николай хорош и при контратаках — несмотря на не самую высокую скорость, он здорово чувствует момент для открывания, особенно после перехватов мяча. Последний ассист Уткина на Комличенко в матче со «Спартаком» хорошо это продемонстрировал.

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Что касается Уткина, то он — лучший в лиге по созданным убойным голевым моментам на старте сезона (Big Chances Created) — 5, и в десятке лучших по пасам под удар (21). Даниилу еще есть в чем прибавлять в плане разрезающих передач с игры, но его мягкие кроссы со штрафных — искусство.

«У Дани шикарная левая, — восторгается Комличенко. — Мяч летит точно туда, куда я прихожу. До игры ничего не обсуждаем. Он поставит мяч, подойдет, шепнет — есть задумка. Если получается, сразу гол».

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Комличенко и Уткин реально здорово чувствуют друг друга. Они знакомы еще с «Краснодара». Сложно сказать, насколько это влияет на их взаимопонимание, но факт есть факт — эту парочку сейчас очень сложно остановить.

«Наша связь перерастает в ментальную, — говорит Комличенко в интервью “Чемпионату”. — Он знает, как действую я, я — как действует он. Начинаю чувствовать тайминг его передач. В моменте с голом в ворота “Спартака” Утя мне конфету отдал — пас уровня Лиги чемпионов. Мне даже принимать не надо было, просто развернулся и в касание пробил. Даня Де Брейне дал. В команде уже шутят: если Утя в голову подаст, то можно даже от мяча отвернуться — все равно залетит».

Потихоньку Комличенко с Уткиным становятся героями российского футбольного фольклора. В начале августа в паблике ВГИК вышел вот такой мем.

Сейчас тему с уткой и Волком из «Ну, погоди!» постят в разных вариациях все чаще — парни дают повод.

«Мне Макс Осипенко показал, — комментирует Комличенко. — Он мне сказал: “Ты видел на ВГИКе тебя выложили?” Я такой: “Нет, что там?” Я зашел и реально ржал минут 15. Особенно с комментариев. Как все подхватили! Я так понял, весь прикол был не во мне, а в Уте. Волк держит утку, и меня просто подписали. И потом все спрашивают: “Почему Комли Волк?”, никто не знает, но все всё равно пишут, что я Волк».

Сейчас тему с волком обыгрывают даже на домашних матчах «Ростова». После массового отъезда легионеров в городе появились новые герои.

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