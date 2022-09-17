Кубок смешал Йокановичу карты перед матчем с «Зенитом». У «Динамо» — новые проблемы

В субботу бело-голубые примут чемпиона России.

Кубковый матч с «Ахматом» во вторник перемешал все динамовские карты в преддверии встречи с «Зенитом». За предыдущие девять туров мы примерно поняли, на кого делает ставку Славиша Йоканович, но встреча с грозненцами нагнала тумана. Кто сыграет с «Зенитом»? Загадка.

И тут три составляющие.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 10, 17.09.2022, 19:00 Динамо - Зенит -

Первая — новички. Бело-голубые долго раскачивались, подбирая замены ушедшим лидерам — Гильермо Вареле, Фабиану Бальбуэне, Ивану Ордецу, Себастьяну Шиманьски и Николе Моро. До 1 сентября пришли только два центральных защитника — Роберто Фернандес и Николас Маричаль. А Матиас Норманн, Эли Даса и Муми Нгамале появились лишь перед самым закрытием трансферного окна.

Все трое вышли против «Ахмата» с первых минут, тогда как Арсен Захарян, Даниил Фомин, Лука Гагнидзе, Константин Тюкавин, Денис Макаров, Вячеслав Грулев и Дмитрий Скопинцев получили отдых в плотном графике игр. Новички сразу дали понять, что готовы как минимум на равных конкурировать за место на поле. А Даса, на мой взгляд, вообще стал лучшим игроком матча.

Правда, Норманн попросил замену еще до перерыва, его участие во встрече с «Зенитом» под вопросом, но после матча оставалась надежда, что дело обойдется ушибом.

Вторая составляющая — форма ближайших резервистов. Матч с «Ахматом» показал, что в полном порядке Саба Сазонов и Диего Лаксальт. Что очень хорош 19-летний Ярослав Гладышев, забивший сам и отдавший голевую передачу Федору Смолову. Что Даниил Лесовой стремительно вернул ту форму, которая у него была до травмы крестообразной связки. Полгода полузащитник не мог порадовать поклонников, а тут словно тумблер переключился.

И если совсем недавно у Йокановича была головная боль, кого выпустить на поле, то теперь новая проблема, которой он наверняка только рад, — кого оставить в запасе?

Скажем, в прошлом туре четверка защитников была такой: Сергей Паршивлюк, Маричаль, Фернандес, Скопинцев. Против «Зенита» не удивлюсь следующей: Даса, Сазонов, Фернандес, Лаксальт.

Гораздо больше опций теперь и в полузащите.

Да и вообще последние трансферы, по данным Transfermarkt, сделали «Динамо» вторым по стоимости состава в РПЛ — 87,7 миллиона евро. Впереди, понятно, «Зенит» — 156,8. А третий «Спартак» — 79,3.

Что, правда, не предполагает мгновенного улучшения качества игры — Йокановичу только предстоит найти сильнейший состав, и связать его действия воедино. На это нужно хотя бы минимальное время — пауза на сборные пойдет на пользу.

При этом не забудем и третью составляющую. С «Ахматом» бело-голубые впервые сыграли по схеме 4−4−2 с парой форвардов Смолов-Гладышев. Эксперимент вышел успешным, так что, вполне возможно, среди полузащитников конкуренция еще больше возрастет — борьба пойдет за четыре места, а не за пять.

Впрочем, это вряд ли касается ближайшего матча с «Зенитом». Там Йокановичу будет не до риска. Тем более, что питерцы приедут после кубкового поражения в Самаре. Терпеть два подряд поражения чемпиону не пристало.