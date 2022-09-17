«Урал» — «Ахмат»: Бикфалви получил травму на второй минуте матча и был заменён

Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 12:00 мск.

Уже на второй минуте матча травму получил лидер «Урала» Эрик Бикфалви. Он не смог продолжить матч и был заменён. Футболист сразу передал капитанскую повязку Даниэлю Мишкичу и покинул поле. Вместо Бикфалви на поле вышел Рай Влут.