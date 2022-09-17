«Ахмат» вырвал у «Урала» победу в 10-м туре РПЛ
Сегодня, 17 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграл с «Ахматом».
Сегодня, 17 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграл с «Ахматом».
Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 12:00 мск. Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1.
Уже на второй минуте матча травму получил лидер «Урала» Эрик Бикфалви. Он не смог продолжить матч и был заменён. Футболист сразу передал капитанскую повязку Даниэлю Мишкичу и покинул поле. Вместо Бикфалви на поле вышел Рай Влут.
Счёт на 38-й минуте открыл «Ахмат», забил полузащитник Евгений Харин.
На 85-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился защитник Илья Быковский.
И всё-таки на 90-й минуте гости вырвали победу, решающий гол забил полузащитник Бернард Бериша.
«Ахмат» набрал 14 очков в девяти матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (4) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).