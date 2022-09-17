Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
01
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Торпедо
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Альмерия
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Эмполи
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Эльче
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ахмат
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Специя
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Райо Вальекано
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12:00
Урал
Ахмат
12
11.09
Ростов
Спартак
42
11.09
Зенит
Оренбург
80
11.09
Факел
Локомотив
20
11.09
Урал
Торпедо
20
10.09
Ахмат
Нижний Новгород
13
10.09
ЦСКА
Краснодар
41
10.09
Химки
Крылья Советов
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» вырвал у «Урала» победу в 10-м туре РПЛ

Сегодня, 17 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграл с «Ахматом».

Урал
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 12:00 мск. Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1.

Уже на второй минуте матча травму получил лидер «Урала» Эрик Бикфалви. Он не смог продолжить матч и был заменён. Футболист сразу передал капитанскую повязку Даниэлю Мишкичу и покинул поле. Вместо Бикфалви на поле вышел Рай Влут.

Счёт на 38-й минуте открыл «Ахмат», забил полузащитник Евгений Харин.

На 85-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился защитник Илья Быковский.

И всё-таки на 90-й минуте гости вырвали победу, решающий гол забил полузащитник Бернард Бериша.


«Ахмат» набрал 14 очков в девяти матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (4) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

Урал
1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
 «Убью всех, Аллаху Акбар». Американцы возненавидели Чимаева из-за фразы
Унесли на носилках на глазах у отца. Тяжёлый момент из КХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь