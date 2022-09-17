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16:01 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Торпедо» обыграли ЦСКА и одержали первую победу в сезоне РПЛ

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:0.

Торпедо
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское «Торпедо» обыграло столичный ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на стадионе «Лужники».

В составе победителей гол забил Стефан Шапич (33-я минута). Для него этот гол стал дебютным в составе черно-белых, сербский защитник подписал контракт с «Торпедо» 8 сентября.

«Лужники» впервые с 10 мая 2013 года приняли матч РПЛ, тогда в 28-м туре московский «Спартак» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Торпедо» провело первый матч в «Лужниках» с 22 апреля 2013 года, тогда черно-белые уступили белгородскому «Салюту» (0:1) в матче 29-го тура второго по силе дивизиона чемпионата России. Последним матчем «Торпедо» в РПЛ в «Лужниках» до сегодняшней игры была встреча с ярославским «Шинником» (1:1) в 30-м туре чемпионата России сезона-2006.

«Торпедо» одержало первую победу в текущем сезоне РПЛ, команда набрала четыре очка и продолжает занимать последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы. ЦСКА идет вторым, набрав 20 очков.

В следующем туре ЦСКА встретится с гостях с подмосковными «Химками» 1 октября, до этого красно-синие в третьем туре группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России дома сыграют с «Сочи» 28 сентября. «Торпедо» в 11-м туре на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 2 октября. 28 сентября черно-белые, выступающие в одной группе Кубка России с ЦСКА, сыграют в Екатеринбурге с местным «Уралом».

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