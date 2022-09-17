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16:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Бальде из «Спартака» подозрение на допинг, игрок может быть дисквалифицирован на 3 месяца

У форварда «Спартака» Кейта Бальде подозрение на допинг. Футболист может быть дисквалифицирован на 3 месяца.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

По информации «СЭ», форварда «Спартака» Кейта Бальде подозревают в употреблении допинга. Футболист может быть дисквалифицирован на 3 месяца.

Ранее стало известно, что нападающий вызван в сборную Сенегала. В рамках подготовки к чемпионату мира-2022 команда 24 сентября проведет матч против Боливии, а 27-го сыграет против Ирана.

Бальде перешел в московский клуб в конце августа и дебютировал за красно-белых 4 сентября в игре с «Зенитом» (1:2). Сенегалец провел на поле 38 минут и не отметился результативными действиями.

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