У Бальде из «Спартака» подозрение на допинг, игрок может быть дисквалифицирован на 3 месяца

По информации «СЭ», форварда «Спартака» Кейта Бальде подозревают в употреблении допинга. Футболист может быть дисквалифицирован на 3 месяца.

Ранее стало известно, что нападающий вызван в сборную Сенегала. В рамках подготовки к чемпионату мира-2022 команда 24 сентября проведет матч против Боливии, а 27-го сыграет против Ирана.