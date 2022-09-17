Федотов: В матче с «Торпедо» у игроков ЦСКА было как раздвоение личности. Пролетает мяч — все завороженные стоят

«Готовились. Говорили: “Чемоданы надо убрать, финты в них убрать”. Всю неделю занимались. Плохо говорили, значит. На первый тайм вышли без концентрации. По разминке этого не увидели, но сама игра… Соперник предъявил ожесточенное сражение, борьбу. А у нас — неготовность к борьбе. Команда меняется, злая, знали: на своем стадионе она предстанет так. На блюдечке победы не собираются давать.



Нехватка концентрации в ключевых моментах. Удар — не удар, пас — не пас — раздвоение личности. Пролетает мяч — все завороженные стоят. Убойный момент, не попадаем. 23 удара, 1 в створ! Из тех ситуаций, откуда промахнуться легче, чем попасть.



Концентрацию сложно возвращать. Второй тайм в этом отношении был лучше. Много было попыток взломать через центр, хотя мы говорили об ином. Когда проводили атаки через фланги, создавали голевые моменты.



Плохо говорили, не достучались. На ком это ответственность? На мне, сто процентов. Иначе не скажешь. Со своей стороны предприняли… Будем искать другие ходы, психологические методы. У нас много сборников, кто-то впервые получил вызов. Опасная вещь: когда не доделав одно дело, собираются на другое. Пытались с этой дорожки свернуть», — передает слова Федотова корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.