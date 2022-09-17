«Ростов» — «Крылья Советов»: 17-летний Пиняев забил первый гол в сезоне
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев отличился в матче 10-го тура РПЛ против «Ростова».
Ростов
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев отличился в матче 10-го тура РПЛ против «Ростова».
Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.
Для 17-летнего форварда этот гол стал первым в нынешнем сезоне РПЛ. Пиняев отличился в матче с «Ростовом» классным ударом в дальний угол.
Ранее россиянин на время выбыл из строя из-за пневмоторакса.