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18:02 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» не будет платить Бальде в период дисквалификации. Зарплата форварда — 1,4 млн евро в год

«Спартак» не будет платить Кейта Бальде, пока он дисквалифицирован.

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Источник: Sports.Ru

Московский клуб не будет выплачивать 27-летнему нападающему зарплату в период дисквалификации. Зарплата форварда в «Спартаке» составляет 1,4 млн евро в год, сообщает Иван Карпов.

Сегодня красно-белые сообщили, что Кейта дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля. При этом запрещенных веществ в его организме обнаружено не было.

В конце августа бывший игрок «Интера» и «Монако» заключил со «Спартаком» 3-летний контракт.

Пока он сыграл за московскую команду всего в одном матче, выйдя на замену в игре с «Зенитом» (1:2) во втором тайме.

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