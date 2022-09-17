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18:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд

«Динамо» на своем поле примет «Зенит» в рамках 10-го тура чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

Динамо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 10, 17.09.2022, 19:00

Динамо-Зенит-

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Лаксальт, Даса, Фомин, Норманн, Макаров, Захарян, Нгамале, Смолов.

Запасные: Лещук, Купцов, Паршивлюк, Маричаль, Скопинцев, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Гагнидзе, Грулев, Гладышев, Тюкавин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантонс, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Сергеев.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

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