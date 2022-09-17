«Ростов» обыграл «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:1. На первой минуте счет открыл полузащитник ростовчан Хорен Байрамян. На 12-й минуте счет сравнял хавбек «Крыльев» Сергей Пиняев. На 67-й минуте нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз реализовал пенальти.

Таким образом, после десяти матчей «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятом месте, имея в активе десять очков.