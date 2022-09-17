«Зенит» обыграл «Динамо» в центральном матче РПЛ

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0. На 35-й минуте счет открыл полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой. C 64-й минуты москвичи остались в меньшинстве, после того, как был удален Роберто Убиета. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет во встрече установил хавбек Густаво Мантуан.