Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
62
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
РБ Лейпциг
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Сельта
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Райо Вальекано
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Специя
Сампдория
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Страсбур
21
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Эльче
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Бавария
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Эмполи
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Альмерия
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Торпедо
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ахмат
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Динамо
Зенит
02
16:30
Ростов
Крылья Советов
21
14:00
Торпедо
ЦСКА
10
12:00
Урал
Ахмат
12
11.09
Ростов
Спартак
42
11.09
Зенит
Оренбург
80
11.09
Факел
Локомотив
20
11.09
Урал
Торпедо
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:04 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» обыграл «Динамо» в центральном матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в центральном матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0. На 35-й минуте счет открыл полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой. C 64-й минуты москвичи остались в меньшинстве, после того, как был удален Роберто Убиета. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет во встрече установил хавбек Густаво Мантуан.

Таким образом, после десяти матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. «Динамо» располагается на шестом месте, набрав 16 очков.

В следующем туре «Зенит» примет «Ростов», а «Динамо» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 2 октября.

Читайте также
Динамо
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
 Елизавета II всего раз была в России. Как с ней обошлись?
«Либо они, либо ваши дети»: реакция на вопрос о зэках на Украине
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь