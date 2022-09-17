«Зенит» выдал лучший старт в истории РПЛ — 26 очков после 10 туров, разница голов — 29:3

Команда тренера Сергея Семака набрала 26 очков после 10 туров — такое произошло в 4-й раз в истории турнира. Но у этого «Зенита» лучшая разница мячей — +26 (забили 29 голов, пропустили 3).

Как минимум 26 очков после 10 туров РПЛ «Зенит» набирал в сезоне-2014/15, но тогда разница мячей была +22 (28 забитых и 6 пропущенных). 26 очков также было у «Локомотива» в сезоне-2002 (18:5, +13) и у ЦСКА-2015/16 (20:9, +11).