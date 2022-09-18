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00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» подставили новые легионеры. «Зенит» снова не заметил конкурента

Команда Семака никому не даёт шансов в РПЛ.

Динамо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Команда Сергея Семака победила «Динамо» и увеличила отрыв от ЦСКА до шести очков. В следующем туре петербуржцы сыграют с «Ростовом», который неожиданно забрался на второе место.

«Зенит» вышел на матч с «Динамо» тем же составом, что громил в прошлом туре «Оренбург» (8:0). Семак поменял игроков на всех 11 позициях по сравнению с кубковым матчем с «Крыльями Советов». На скамейке начал встречу и удалённый в Самаре Клаудиньо.

У «Динамо» в основу попали все три последних новичка — правый защитник Даса, опорник Норманн и вингер Нгамалё. Норвежец в среду получил травму в игре Кубка России с «Ахматом», но всё оказалось не так страшно. Кроме того, после первого поражения в сезоне РПЛ от «Сочи» (1:2) Славиша Йоканович отправил в запас слабо сыгравшего новичка Маричала.

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Можно было ожидать, что «Динамо» опять сыграет в стиле «Атлетико» и сядет глубоко насвою половину поля, отдав мяч и территорию. Однако и при счёте 0:0 у команды Йокановича были хорошие эпизоды с высоким прессингом. Чемпионам России было непросто выходить от своих ворот через пас, так как динамовцы быстро переключались и буквально висели на ногах у зенитовцев. Вдобавок судья Карасёв, пропустив в начале игры два-три фола со стороны хозяев, дал понять своим стилем судейства — сбивать темп постоянными свистками он не намерен. Впрочем, самая большая претензия у петербургской команды к московскому рефери в первом тайме, наверное, была по другому моменту: Сазонов попал рукой по лицу Ловрену в штрафной, но Карасёв не посчитал это нарушением на пенальти, а коллеги с VAR решили, что главный арбитр не допустил «явной ошибки».

Тем не менее «Зенит» доминировал. Забавно, что первый по-настоящему опасный момент не завершился даже ударом по воротам, когда левый защитник Дуглас Сантос неожиданно открылся между линиями в центре поля — этот ход помог сине-бело-голубым вскрыть оборону «Динамо». Потом, подбирая мяч под «тёщину» правую ногу, бразилец затянул и упустил шанс. Для Йокановича вообще превратилось в проблему давление команды Семака на зону Сазонова. Тут и стандарты (Ловрен выигрывал борьбу у молодого воспитанника «Зенита» и дважды был близок к голу), и дуэли Сазонова с Сергеевым или кем-то ещё из гостей. Саба, попадая под прессинг, чувствовал себя неуверенно, бил в аут.

Перевес «Зенита» по ударам к перерыву впечатлял — 12:2 (в створ — 4:0). При том, что это не была игра в одни ворота. Петербуржцы забили после грубейшей ошибки Норманна. Герой эпизода — Сергеев. Иван запрессинговал норвежца, сделал голевой пас Мостовому. Кстати, и Норманн, и Даса и Нгамалё, судя по всему, далеки от оптимальной формы. Израильтянин обычно хорош на мяче и кроссы качественно исполняет, а тут брак, семь потерь владения за 45 минут. У норвежца и того больше — девять, при 43% точности передач.

Забитый «Зенитом» гол, естественно, ещё сильнее открыл игру. У команды Семака появилось больше возможностей ловить «Динамо» при переходах мяча. У москвичей должны были проявить себя лидерами Смолов как основной форвард сборной России и Захарян, которому нужно доказывать в таких матчах, что он готов к «Челси». Но ни Фёдор, ни Арсен не делали разницу за счёт индивидуальных действий, а связи игроков группы атаки бело-голубых зенитовцы разрывали. Зато капитан Фомин на исходе часа матча взял инициативу на себя и влепил издали в перекладину: пусть Кержаков, скорее всего, доставал этот мяч, получилось очень опасно.

Следующий момент, поменявший ход игры, — удаление Фернандеса за вторую жёлтую карточку на Сергееве (ещё один плюс форварду «Зенита»!). Уже не первое в составе «Динамо». В целом парагваец смотрится прилично, но ненужными фолами он уничтожает весь свой труд. Конечно, с опытом это пройдёт, а пока Роберто подводит команду. Йоканович в результате потерял и игрока, и замену: серб вынужден был выпустить на поле нового центрального защитника — Маричала.

Имея численное преимущество, «Зенит» пропустил пару динамовских подходов, поэтому Семак успокоил игру переходом на тройку центральных защитников. В атаку вышел Клаудиньо — добавил креатива. Его тонкий пас пяткой подарил, например, супершанс Родригао. «Динамо» впервые пробило в створ лишь на 95-й минуте, а по общему количеству ударов уступило 7:21 (в створ — 1:7). Второй гол сине-бело-голубых начался с простого выноса от Кержакова, а закончился тем, что Мантуан убежал от Сазонова.

«Зенит» сухой победой в Москве продолжает доказывать, что у него нет конкурентов в РПЛ.

Анатолий Романов

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