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00:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Зенита» нарушили регламент РПЛ

Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ после матча с «Динамо». Не все игроки «Зенита» прошли через микст-зону, что является нарушением пункта 7.13 регламента РПЛ.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

7.13. Аккредитованные СМИ и телекомпании, не обладающие правами на Трансляцию, имеют право взять интервью у игроков и тренеров обеих команд. Сотрудники клубных подразделений по связям с общественностью обязаны довести до игроков запросы на проведение интервью, исходящие от СМИ, имеющих право работы в микст-зоне. Все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из раздевалок по окончании Матча. Зона прохода игроков должна быть огорожена барьерами, которые не мешают проведению съёмки и интервью.

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