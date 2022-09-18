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10:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» и так чемпион. А ЦСКА с «Динамо» еще и делают ему подарки

Питерцы ушли в отрыв уже после трети чемпионата.

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Источник: Спорт-Экспресс

При всей любви к интриге в борьбе за золото, из-за которой порой выдаешь желаемое за действительное, в последние годы в РПЛ ее практически не наблюдалось. Нынешний «Зенит» с его бюджетом и кадровым составом может проигрывать только себе, как случалось при Роберто Манчини и Мирче Луческу. А Сергей Семак снял все противоречия в коллективе, наладил дело, и теперь с чемпионом вопросов нет. Вернее есть, но только такой: когда конкуренты отвалятся окончательно и бесповоротно? За два тура до конца, три, пять или десять?

Возможно, нынешний чемпионат станет самой легкой прогулкой питерцев. Они достойно заменили ушедших, при этом ослабив серебряного призера «Сочи» покупками Родригао и Кассьерры, а бронзовое «Динамо» поникло само. Смена тренера и отъезд пяти лидеров, наверное, и не предполагали другого, тем более что найти замены удалось лишь к сентябрю.

Бело-голубые сейчас вторые в РПЛ по стоимости состава, определяемой порталом Transfermarkt. Вот только рывок на эту строчку команда сделала на флажке заявочной кампании, подписав Норманна, Нгамале и Дасу.

Футболисты добротные и… пока не вписанные в игру команды. Да и связка молодых латиноамериканских защитников, приехавших чуть раньше, еще только пытается понять, где оказалась. Фернандес, например, схватил уже второе удаление в сезоне.

Мечты «Динамо» о месте в тройке остаются, команда должна прибавлять по ходу чемпионата, однако о золоте можно забыть — в субботу отставание от питерцев выросло до десяти очков. Нереально.

Особенно если делать такие подарки, как Норманн в эпизоде, когда «Зенит» открывал счет. Шанс «Динамо» был в безупречной игре в обороне, полной концентрации, как в победном матче со «Спартаком». Норвежец же с первых минут всем видом показывал, что он на этом уровне готов все делать играючи. Высокомерие было быстро наказано.

Впрочем, это не единственный подарок питерцам в субботу. Чуть раньше ЦСКА в «Лужниках» объявил аттракцион невиданной щедрости, позволив «Торпедо» одержать первую победу в сезоне.

Тот самый ЦСКА, который представлялся самым главным оппонентом, способным держать интригу до последнего. И очный матч соперников доказал, что армейцы могут быть по качеству футбола очень близко. Даже победа красно-синих в той встрече прошла где-то рядом, угодив в сантиметровый офсайд.

Теперь команда Федотова уже в шести очках позади. А второй — «Ростов». Но разве вы верите, что подопечные Карпина на длинной дистанции смогут что-то противопоставить «Зениту»?

Константин Алексеев

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