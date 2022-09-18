Источник: Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, куда перешёл из «Барселоны». Контрактное соглашение игрока с российским клубом рассчитано до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 22 млн. В нынешнем сезоне чемпионата России Малком провёл за «Зенит» 10 матчей, в которых записал в свой актив 6 голов и 4 результативные передачи.