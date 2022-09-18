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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» победил «Нижний Новгород» в матче РПЛ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли «Нижний Новгород» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оренбург
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, отличились Тимур Аюпов (32-я минута) и Александр Эктов (73).

«Оренбург» впервые набрал очки в гостях в текущем сезоне РПЛ. В предыдущем туре команда уступила петербургскому «Зениту» со счетом 0:8. «Оренбург» поднялся на девятое место в таблице чемпионата России, набрав 12 очков. У «Нижнего Новгорода» также 12 очков, он идет 10-м.

В следующем туре «Оренбург» после паузы на игры сборных 1 октября примет «Сочи», нижегородцы 2 октября сыграют дома с московским «Спартаком».

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Нижний Новгород
0:2
Первый тайм: 0:1
Оренбург
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