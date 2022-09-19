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18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Малкома и Клаудиньо не считает, что российское гражданство им нужно ради упрощения налогообложения

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, прокомментировал информацию о том, что бразильские футболисты могут получить российской гражданство, сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

— Появилась информация о том, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства, что вам известно об этом?

— У меня нет информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу.

— Сообщается, что основной мотив для получения гражданства — меньшие траты на налоги. Якобы бразильским лидерам «Зенита» не нравится, сколько денег они теряют по условиям нового контракта. Это правда?

— Эта информация не соответствует действительности. Малкома и Клаудиньо полностью устраивает их положение в «Зените». В том числе и финансовое. Они лучшие игроки лиги и счастливы приносить пользу своему клубу, — сказал Гарсия Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что бразильские игроки начали процедуру получения российского гражданства. Оба футболиста заиграны за олимпийскую сборную Бразилии.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. На счету 25-летнего бразильца 67 матчей за петербуржцев, в которых он забил 23 гола и сделал 21 результативную передачу.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года. 25-летний бразилец провел 40 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

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