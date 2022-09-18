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18:38 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл «Химки» в матче чемпионата России по футболу

Краснодарцы занимают четвертое место в турнирной таблице.

Краснодар
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. «Краснодар» со счетом 3:1 на своем поле обыграл подмосковные «Химки» в матче десятого тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эдуард Сперцян (7-я минута), Никита Кривцов (33) и Максим Кутовой (90+6). У проигравших отличился Илья Кухарчук (57).

«Краснодар» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Химки» с восемью очками располагаются на 14-й строчке. Подмосковная команда не может победить в чемпионате страны на протяжении шести матчей (пять поражений, одна ничья).

Краснодар
3:1
Первый тайм: 2:0
Химки
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