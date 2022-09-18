«Краснодар» обыграл «Химки» в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. «Краснодар» со счетом 3:1 на своем поле обыграл подмосковные «Химки» в матче десятого тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эдуард Сперцян (7-я минута), Никита Кривцов (33) и Максим Кутовой (90+6). У проигравших отличился Илья Кухарчук (57).

«Краснодар» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Химки» с восемью очками располагаются на 14-й строчке. Подмосковная команда не может победить в чемпионате страны на протяжении шести матчей (пять поражений, одна ничья).