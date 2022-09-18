«Факел» вдесятером удержал ничью в выездном матче с «Сочи»

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Кристиан Нобоа (11-я минута), у гостей мяч забил Евгений Морозов (5), который отметился голом во втором матче подряд. На 71-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален форвард воронежцев Матвей Ивахнов.