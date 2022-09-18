«Факел» вдесятером удержал ничью в выездном матче с «Сочи»
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Сочи» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
Факел
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Сочи» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Кристиан Нобоа (11-я минута), у гостей мяч забил Евгений Морозов (5), который отметился голом во втором матче подряд. На 71-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален форвард воронежцев Матвей Ивахнов.
«Сочи», набравший 17 очков, идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 8 очками занимает 14-ю строчку. В следующем туре сочинцы 1 октября сыграют в гостях против «Оренбурга», воронежцы днем позднее примут московское «Торпедо».