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22:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Соболев в огне, «Спартак» уверенно побеждает в дерби. А «Локомотив» привыкает к роли аутсайдера

Красно-белые обыграли железнодорожников — 1:0.

Спартак
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До матча с «Локомотивом» «Спартак» в четырех турах набрал всего три очка, опустившись с первой строчки на пятую. У железнодорожников проблемы вообще безостановочные, так что накануне встречи обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер логично назвал ее «кризисным дерби».

У кого этот кризис глубже?

Изначально позиции «Спартака» выглядели крепче. Не потому, что красно-белые в таком большом порядке, а потому, что «Локомотив» и его руководители не случайно под мощным огнем критики.

И подопечные Гильермо Абаскаля подтвердили предматчевые расклады. Они были дисциплинированнее, настойчивее и острее.

А еще у них есть Александр Соболев, который горит сам и зажигает партнеров. Форвард доставал безнадежно уходящие мячи, красивой скидкой пяткой отправлял один на один Шамара Николсона. А в одной атаке буквально требовал мяч сначала у Наиля Умярова, потом у Квинси Промеса, словно знал — сейчас забьет. Получив-таки передачу от Данила Пруцева, развернул Наира Тикнизяна и точно пробил в дальний угол — 1:0. А потом махнул через рекламные щиты и вполне мог свалиться в ров, празднуя гол с болельщиками, если бы его не удержала сетка.

У «Спартака» было еще два шикарных момента у Николсона, тот же Соболев опасно бил головой, спасал команду Даниил Худяков после попытки Промеса. 12−1 по количеству ударов к перерыву — говорящая статистика о том, что происходило на поле.

Ставка Абаскаля на атакующую тройку Промес — Николсон — Соболев работала, как и высокий прессинг, сыгравший свою роль в эпизоде с забитым голом.

«Локомотив» же по-прежнему сер и уныл. Первый тайм вышел таким слабым, что главный тренер Йозеф Циннбауэр уже в перерыве заменил двух довольно авторитетных легионеров — Франсуа Камано и Джирано Керка.

Выход свежих игроков позволил хотя бы рассчитывать на ничью. Выскакивали один на один Вильсон Изидор и Иван Игнатьев — Александр Селихов в ближнем бою оказался хорош. Но за этими выпадами не прослеживается никакой системы. Руки Циннбауэра мы не видим.

«Спартак» не добил соперника, сохраняя интригу до последнего. Допустил два грубых промаха в обороне, едва не стоивших победы. Но в целом выглядел на голову выше красно-зеленых.

Победа при хорошей игре добавит настроения красно-белым. Хотя обыграть нынешний «Локомотив» — не такая уж большая доблесть. И это убийственная характеристика деятельности руководителей клуба.

Константин Алексеев

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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