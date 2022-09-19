Абаскаль о дисквалификации Бальде: Мы одна команда, одна семья —обсудили все внутри
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0) прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Кейта Бальде.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0) прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Кейта Бальде.
— Как вы отреагировали на ситуацию с Бальде?
— Клуб сделал заявление. Мы одна команда, одна семья —обсудили все внутри. Мы ждем срок дисквалификации и прочие моменты. От этого будем отталкиваться.
— Промес сейчас лучший игрок «Спартака», у вас есть понимание, как играть без него, в случае чего?
— Промес очень опасен, но кроме него есть еще 9 полевых игроков, которые доводят до него мяч. Я ни разу не видел, чтобы Квинси брал мяч у Селихова и обводил всех 10 соперников. Все игроки очень важны на поле. Смысл в том, чтобы доходить до финальной трети поля. В каждой игре мы наносим минимум по 10 ударов. Бьют все: и Зобнин, и Зиньковский, и Хлусевич, и Соболев. У нас нет зависимости от Промеса. Я не согласен с вами.
В субботу, 17 сентября «Спартак» объявил, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».