Абаскаль о дисквалификации Бальде: Мы одна команда, одна семья —обсудили все внутри

— Промес очень опасен, но кроме него есть еще 9 полевых игроков, которые доводят до него мяч. Я ни разу не видел, чтобы Квинси брал мяч у Селихова и обводил всех 10 соперников. Все игроки очень важны на поле. Смысл в том, чтобы доходить до финальной трети поля. В каждой игре мы наносим минимум по 10 ударов. Бьют все: и Зобнин, и Зиньковский, и Хлусевич, и Соболев. У нас нет зависимости от Промеса. Я не согласен с вами.