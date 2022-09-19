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19 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Абаскаль о дисквалификации Бальде: Мы одна команда, одна семья —обсудили все внутри

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0) прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Кейта Бальде.

Спартак
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Источник: ФК "Спартак"

— Как вы отреагировали на ситуацию с Бальде?

— Клуб сделал заявление. Мы одна команда, одна семья —обсудили все внутри. Мы ждем срок дисквалификации и прочие моменты. От этого будем отталкиваться.

— Промес сейчас лучший игрок «Спартака», у вас есть понимание, как играть без него, в случае чего?

— Промес очень опасен, но кроме него есть еще 9 полевых игроков, которые доводят до него мяч. Я ни разу не видел, чтобы Квинси брал мяч у Селихова и обводил всех 10 соперников. Все игроки очень важны на поле. Смысл в том, чтобы доходить до финальной трети поля. В каждой игре мы наносим минимум по 10 ударов. Бьют все: и Зобнин, и Зиньковский, и Хлусевич, и Соболев. У нас нет зависимости от Промеса. Я не согласен с вами.

В субботу, 17 сентября «Спартак» объявил, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

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