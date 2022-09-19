«Многие пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать». Александр Соболев — о дисквалификации Бальде, критике в свой адрес и сборной

«“Локомотив” — хорошая команда. У них просто чуть не идет игра»

— Тяжело ли было настраиваться на сегодняшний матч? Проиграли три игры, но всегда бывают такие матчи: когда играешь неплохо, но все равно проигрываешь. Так было с «Динамо», неплохо играли и с «Ростовом», но это футбол, где за твои ошибки тебя не прощают.

— Расскажи про свою роль сегодня. Кажется, у тебя была нетипичная позиция.

— Да нет, все так же, играл чуть-чуть правее. Ничего нового. Не могу сказать, что я играл правого флангового. При Тедеско, когда мы выходили с Ларссоном и Понсе, я действовал чуть левее. Сейчас тренер говорит, чтоб я играл чуть правее. Но я не могу сказать, что я фланговый нападающий.

— Мы не можем сказать, что вы сегодня играли в два столба: ты и Николсон?

— Думаю, нет. Уже сколько раз эти параллели проводили, мы разные. Он более быстрый, у него были неплохие моменты в первом тайме, но опять же, сколько игр пропустил, не играл, только набирает форму.

— Ты сегодня очень легко развернул футболиста трансферной стоимостью 5 миллионов евро и забил гол.

— Сейчас еще бы о трансферной стоимости говорить. Это футбол. Если бы все смотрели на цены, футбол был бы другим. А так, в футбол играют живые люди — все ошибаются.

— Как ты перестроился после ухода Шамара? Как изменилась твоя роль?

— Все то же самое осталось. Просто вместо Шамара вышел Зиньковский, я так же был чуть правее. Не могу сказать, что я все время играл справа, мы меняемся по ситуации: я и в центре бываю, и левее. Это совершенно нормально.

— В программке Георгий Джикия сказал: «Вынужден признать, что Соболев -классный нападающий».

— Я читал сегодня перед игрой.

— А можешь назвать его хорошим защитником?

— Да, Георгий хороший защитник. Просто он впервые сказал про меня что-то хорошее.

— Георгий вынужден признать, а ты вынужден тоже?

— Нет. Георгий — хороший защитник. Он топ!

— По поводу поведения — мы боимся, что ты можешь команду оставить в меньшинстве.

— Сколько раз я команду оставлял в меньшинстве?

— Сколько?

— Один раз с «Ахматом». Я не считаю, что там красная карточка была. Просто за разговоры, ни за что. Это началось, когда я перешел в «Спартак». Когда я был в «Крыльях», в Томске, в «Енисее», про это никто не говорил. Включите первые игры Томска, когда мне 18 лет, я со всеми ругаюсь. Возможно, там было еще хуже, а сейчас я более спокойный.

— Сегодня было много нестандартных действий, пяточки. Кураж поймали?

— Наверное, не кураж, а уверенность в себе, в своих силах. И прошлые игры играли неплохо. Просто сегодня важно было победить, чтобы еще больше эту уверенность себе вернуть после поражений. Сегодня играли неплохо. Самое главное — три очка. Почувствовали уверенность. Играли неплохо первый тайм, второй чуть подсели, но все же.

— Многие говорят, что этот «Локомотив» — слабейший за последние несколько лет. Как тебе? Не обидно ли тебе, что топовая команда Москвы и РПЛ в таком состоянии?

— Не знаю, кто говорит, что слабейший.

— Сергей Юран.

— У каждого есть свое мнение. Я считаю, что хорошая команда. У них просто чуть не идет игра.

«Бальде пропал с тренировок. Нам сначала сказали, что приболел»

— Ты так долго ждал появление Кейта в составе «Спартака», говорил, что в FIFA за него играл. Эта ситуация с допингом насколько шокировала тебя и команду?

— Думаю, все были удивлены. Только пришел, сыграл одну игру и такая ситуация. Он тоже очень переживает, но надеюсь, что как можно скорее вернется.

— По тому, что ты видел на тренировках, это потеря для «Спартака»?

— Любой футболист сейчас потеря для «Спартака», когда он травмирован или не играет.

— Как ты вообще об этом узнал?

— Провели собрание и сказали. Это было вчера, до этого я не знал.

— Он пропал с тренировок и все?

— Да. Пропал с тренировок, сказали, что приболел. Я, честно, не знал. Думаю, никто не знал.

— Есть ли у вас какая-то отметка, к которой стремишься по голам?

— Я уже много раз говорил, что голы для меня не важны. Важны три очка в каждой игре. Если надо, буду играть центрального защитника, чтобы команда выиграла.

«С судьями Пашей Кукуяном, Сергеем Карасевым я в прекрасных отношениях»

— Ты ведешь себя на поле, как босс. Постоянно критикуешь судей, сегодня чуть не досталось резервному. Это для того, чтобы показать, кто здесь хозяин?

— Нет, просто я такой человек. Про меня многое пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать. Я такой, какой я есть, именно на поле. За полем все меня знают, как доброго, хорошего парня, который и мухи не обидит. Поэтому не стоит меня сравнивать на поле и за его пределами. На поле эмоции, я играю так, как играю. И я не буду меняться ни для кого. Я есть я.

— Есть ли человек, который заставит тебя вести себя почтительно по отношению к нему в РПЛ?

— Да я со многими нормально общаюсь. Это эмоции. Когда закипают, все кричат. С судьями Пашей Кукуяном, Сергеем Карасевым в прекрасных отношениях. Но просто бывают моменты, когда закипаю. Все говорят, что я противный. На футбольном поле я такой, какой есть.

— Это треш-ток из ММА? Или из медиафутбола?

— Почему? Ну, а что такого? Был же Вернблум. Все знали, что он ругается. Почему такие вещи не говорили про него.

— Говорили.

— Ну и что, он плохо играл?

— Но ты лучше.

— (Смеется) Ну опять же, я такой. Если я буду другим на поле, может быть, и играть буду по-другому.

— Как бы ты себя охарактеризовал?

— На поле наглый. Для меня авторитетов на поле в принципе нет. Хоть Роналду, Месси. Да, за полем мы все друзья, прекрасно общаемся. А на поле — совсем другое.

«Важно, что национальная команда собирается впервые за долгое время. Идет смена поколений»

— Барриос сказал, что «Зенит» — уже чемпион. После 10 туров нормально такую оценку давать?

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— Я тоже могу сказать, что «Факел» — чемпион. Каждый говорит, что он хочет. Пожалуйста, пусть говорит.

— Просто слова Барриоса более весомы в силу того, что они уже были чемпионами.

— Согласен.

— Понятно, что ты прикалываешься, а Барриос ведет себя нагло так, как ты с судьями.

— Да я не только так с судьями себя веду, но и с футболистами так же общаюсь. Это нормально. Сколько они раз чемпионство выигрывали? Четыре. Наверное, поэтому есть такая уверенность, может позволить себе такие слова.

— Сейчас отъезд в сборную. Насколько это важно, что команда собирается впервые за долгое время?

— Конечно, важно. Много новых молодых футболистов, которые себя проявляют. Неизвестно, когда сборная будет играть официальные игры. Наверное, идет небольшая смена поколений. Когда нужно и ребятам некоторым почувствовать эту атмосферу, как сказал Валерий Карпин.

— Как думаешь, мы сыграем с Боснией и Киргизией?

— Не знаю, честно. Я новости не читаю. Почему мы не должны сыграть с Киргизией?

— Там военное положение могут ввести.

— Я не в курсе, честно. Как скажут, так и будем делать.

— Дела у «Бей Беги» идут хуже, чем у «Спартака».