Российская пенсия лучше бразильской. Что задумали легионеры «Зенита»?

Прежде всего, потому что Клаудиньо и Малкому, как и «Зениту», оформление российского паспорта ничего не дает. Рассматривать натурализацию бразильцев как возможность усиления сборной России после окончания наложенного ФИФА и УЕФА бана не стоит. Это не случай Маринато Гилерме и Марио Фернандеса, не говоря уж об Ари, который получил гражданство благодаря женитьбе на россиянке.

Голкипер «Локомотива», случайно оказавшийся в Москве в 2007-м, получил российский паспорт спустя семь лет. Оформили его для того, чтобы вратарь не считался легионером. В 2016-м Гилерме был вызван в сборную России, став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в ее составе. Бразилец был заигран за молодежную сборную своей страны, но в главную национальную команду не привлекался.

У экс-защитника ЦСКА, официально приостановившего карьеру, немного другая история. Он сыграл за сборную Бразилии один товарищеский матч. Его собирались вызвать на официальный, но тренерский штаб сборной России и руководство РФС оказались расторопнее. Как раз истекали пять лет пребывания Марио в нашей стране, необходимые для выступления за национальную сборную, и в июле 2016-го Фернандесу оформили гражданство указом президента РФ Владимира Путина. Осенью 2017-го он дебютировал в составе команды Станислава Черчесова.

Клаудиньо и Малком не заиграны за национальную сборную Бразилии, но есть один важный нюанс. Они выиграли «золото» Олимпиады-2020 в Токио, а участие в финале олимпийского турнира автоматически исключает смену футбольного гражданства. По этой же причине не поможет сборной России и олимпийский чемпион Рио защитник Дуглас Сантос из «Зенита». Как и армеец Бруно Фукс, ставший олимпийским чемпионом год назад. Хотя его тренерский штаб сборной России вряд ли может рассматривать в качестве усиления.

Может быть, оформление российских паспортов своим ведущим легионерам нужно «Зениту», чтобы освободить еще две позиции для новых иностранцев? Эта версия не выдерживает никакой критики. Во-первых, по нынешнему регламенту, игрок, которого нельзя задействовать в сборной России, все равно будет считаться легионером. Во-вторых, при нынешнем лимите (13 иностранцев, не считая футболистов из Армении, Белоруссии и Казахстана, в заявке и 8 на поле) зачем нужны еще два? В РПЛ даже с шестью легионерами в составе «Зенит» всех раскатывает, а в еврокубках никакого лимита нет. Хоть 11 иностранцев выставляй, как это делает молдавский «Шериф»!

Разговоры о желании снизить налоговую нагрузку тоже не имеют под собой оснований. Налоговые резиденты России платят одинаково независимо от паспорта. Главное — находиться на рабочем месте в нашей стране определенное количество времени. Когда «Зенит» расстался с Лучано Спаллетти, то расторгать контракт не стали. Надеялись, что итальянский специалист будет скучать без работы и сам расторгнет его без выплаты неустойки. Только синьор Спаллетти имел другие планы. Он прилетал в Санкт-Петербург, ходил по музеям, обедал в любимых ресторанах, а на стадион и базу даже не заглядывал. Точно просчитывал, сколько дней должен продлиться визит, чтобы платить налоги по российской ставке. Дождался, когда контракт истечет, и только после этого занялся трудоустройством в серии А.

Оформить российский паспорт в упрощенном порядке для Клаудиньо и Малкома не проблема. Им даже экзамен на знание русского языка сдавать не придется. Таким мастерам большого спорта оформляют документы специальным указом президента как профессионалам, которых не найти в родном отечестве. Другое дело, что никакого реального смысла в этом нет.

Разве что продемонстрировать нерушимую дружбу российского и бразильского народов в противовес санкциям со стороны коллективного Запада. Неслучайно депутат Роман Терюшков, горячо пропагандирующий альтернативные спортивные объединения на базе стран БРИКС и ШОС, уже поддержал эту идею. А может быть, Клаудиньо, а особенно Малком уже задумались о пенсии? В России с учетом отчислений с их заработков в пенсионный фонд старость будет более обеспеченной, чем в Бразилии.

Хотя практически все бразильские легионеры, даже получившие российский паспорт, после завершения карьеры улетают домой. Исключение составляет только тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра, который, кстати, тоже оформляет российское гражданство. Он-то его совершенно точно заслужил. И работает в нашей стране, и по-русски говорит уже практически без акцента.