В молодежной сборной России назвали неприемлемым отношение футболиста Сазонова к команде
Сазонов был вызван в состав молодежной команды России, однако в понедельник стало известно, что полузащитник отправился на сбор в молодежную сборную Грузии.
Сазонов был вызван в состав молодежной команды России, однако в понедельник стало известно, что полузащитник отправился на сбор в молодежную сборную Грузии.
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Отношение защитника московского футбольного клуба «Динамо» Сабы Сазонова к сборной России является неприемлемым. Такое мнение высказал старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, комментарий которого в понедельник ТАСС предоставила служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Сбор молодежной сборной России по футболу стартовал 19 сентября. 15 сентября защитник «Динамо» Саба Сазонов вошел в состав команды на игры против сборных Белоруссии и Казахстана, которые пройдут в Борисове и Минске 21 и 24 сентября соответственно. 19 сентября «Динамо» сообщило, что Сазонов отправится в молодежную сборную Грузии.
«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба “Динамо” получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе, — сказал Галактионов. — После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова».
«В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», — подчеркнул старший тренер команды.
Сазонову 20 лет, он является воспитанником петербургского «Зенита». Защитник перешел в московское «Динамо» в 2021 году. За это время он провел за основной состав бело-голубых 16 матчей в разных турнирах, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.