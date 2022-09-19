В молодежной сборной России назвали неприемлемым отношение футболиста Сазонова к команде

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Отношение защитника московского футбольного клуба «Динамо» Сабы Сазонова к сборной России является неприемлемым. Такое мнение высказал старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, комментарий которого в понедельник ТАСС предоставила служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Сбор молодежной сборной России по футболу стартовал 19 сентября. 15 сентября защитник «Динамо» Саба Сазонов вошел в состав команды на игры против сборных Белоруссии и Казахстана, которые пройдут в Борисове и Минске 21 и 24 сентября соответственно. 19 сентября «Динамо» сообщило, что Сазонов отправится в молодежную сборную Грузии.

«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба “Динамо” получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе, — сказал Галактионов. — После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова».

«В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», — подчеркнул старший тренер команды.