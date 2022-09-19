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18:05 (мск), источник: Sport24

Талант из РПЛ отказался от сборной России, выбрав другую страну. Его новый тренер призывает игроков покидать РФ

20-летний защитник даже никого не предупредил.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Центральный защитник Саба Сазонов переехал в «Динамо» из «Зенита», в котором родившийся в Санкт-Петербурге футболист не получал игровой практики, прошлым летом. До текущего сезона 20-летний Саба всего трижды выходил в старте на матчи РПЛ и точно не рассматривался штабом «Динамо» как основной вариант для главной команды. Но все изменили обстоятельства — Ордец, Бальбуэна и Евгеньев покинули клуб, оставив «Динамо» с двумя игроками в центр обороны за две недели до старта чемпионата.

Сазонов получил шанс — и воспользовался им в полной мере. Саба принял участие в 8 матчах этого сезона и серьезно помог своей команде. Несмотря на недавнюю кадровую катастрофу, меньше «Динамо» пропустили лишь ЦСКА и «Зенит». Продвинутые метрики подтверждают уверенность бело-голубых в защите — по качеству обороны «Динамо» занимает четвертое место в РПЛ после 10 туров.

Источник: РИА "Новости"

«Греют душу два игрока. Совместными усилиями довели Сабу Сазонова до уровня РПЛ — он дебютировал в “Зените”, сейчас перешел в “Динамо”. Я был одним из немногих, кто верил в талант Сабы. Увидел в нем редкое сочетание качеств для центрального защитника: при росте 193 сантимеров Сазонов быстрый и очень сильный, плюс силен ментально.

Большинство в спортивном блоке “Зенита” обращали внимание на ошибки Сазонова в позиционной игре, при начале атак, верили в него не как, например, в Прохина. Хотя на мой взгляд все минусы Сабы со временем нивелируются за счет кропотливой работы и опыта, и он будет в сборной России», — говорил в интервью Sport24 руководивший детско-юношеской селекцией «Зенита» до лета 2017-го Армен Маргарян.

К сожалению, в сборной России Сазонова все-таки не будет. И дело не в его уровне мастерства — молодой футболист просто не хочет выступать за национальную команду РФ. На прошлой неделе Сазонов был включен в состав молодежной сборной России, но вместо этого защитник отправился в расположение молодежки Грузии: там его ждали вместе с партнером по «Динамо» Гагнидзе.

Учитывая, что последнее время о России говорил главный тренер молодежной сборной Грузии Рамаз Сванадзе, у болельщиков «Динамо» есть все поводы для тревоги:

«Наша твердая позиция — моя и федерации в целом — заключается в том, что не только Лука Гагнидзе, но и любой футболист сборной Грузии не должен играть в чемпионате России, исходя из сегодняшней реальности. Лука — один из самых перспективных футболистов, который в будущем будет полезен не только сборной Грузии, но и грузинскому футболу в целом. Он знает о нашем мнении, а мы выслушали его позицию и решили, что вызовем его в команду.

Главный мотив вызова — помочь ему найти будущее в Европе, которое так необходимо для его развития», — говорил тренер.

Источник: РИА "Новости"

В молодежной сборной России на решение Сазонова отреагировали критикой — из-за того, что футболист не нашел возможности предупредить тренерский штаб:

«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба “Динамо” получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе. После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штабы команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова. В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом.

Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», — заявил Михаил Галактионов ТАСС, комментируя решение Сазонова выступать за Грузию.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на то, что Сазонов родился в Петербурге, особых вопросов о его связях с Грузией быть не может — маму футболиста зовут Нино Нишнианидзе (она профессионально занималась волейболом на родине). «Его аргумент понятен: участие в международных турнирах. В частности, молодежный Евро пройдет в Грузии, так что сборная примет участие в финальной части. Саба привязан к Грузии, он отлично говорит на этом языке, проводит там отпуск», — прокомментировал решение игрока журналист Константин Алексеев.

Сборная России уже потеряла талантливого защитника. Судя по словам тренера сборной Грузии, есть вероятность, что его потеряет и московское «Динамо» — в том случае, если Саба действительно захочет отправиться в Европу (после принятого решения на игрока могут давить из Грузии, как это было с Хвичей). Летом 2021 года Сазонова уже хотели забрать в «Эспаньол», но футболист выбрал остаться в России.

Увы, с тех пор многое изменилось.

Автор: Григорий Каленов

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