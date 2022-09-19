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18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший форвард «Локомотива» и «Зенита» стал игроком «Сочи»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Нападающий Лука Джорджевич подписал контракт с «Сочи», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: ФК "Сочи"

Срок соглашения с 28-летним игроком не сообщается. Черногорец перешел в команду в качестве свободного агента и будет выступать под 11-м номером.

Джорджевич начал карьеру в черногорском «Могрене», откуда в 2012 году перешел в «Зенит». Будучи игроком петербуржцев, представлял на правах аренды нидерландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию», испанскую «Понферрадину», а также тульский «Арсенал».

После «Зенита» перешел в московский «Локомотив». Последним клубом Джорджевича был датский «Вайле». В Российской премьер-лиге провел 81 матч, забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.

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