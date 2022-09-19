Бывший форвард «Локомотива» и «Зенита» стал игроком «Сочи»

Срок соглашения с 28-летним игроком не сообщается. Черногорец перешел в команду в качестве свободного агента и будет выступать под 11-м номером.

Джорджевич начал карьеру в черногорском «Могрене», откуда в 2012 году перешел в «Зенит». Будучи игроком петербуржцев, представлял на правах аренды нидерландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию», испанскую «Понферрадину», а также тульский «Арсенал».