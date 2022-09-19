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19 сентября, источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» прокомментировал намерение Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Пресс-служба «Зенита» дала «СЭ» свой комментарий по поводу желания бразильских футболистов сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо оформить паспорта РФ.

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Источник: ФК "Зенит"

— Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа насколько это реально, — сказали в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

Малком и Клаудиньо ранее не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую сборную, в составе которой выиграли золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

Малком выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Контракт нападающего с питерским клубом рассчитан до 2027 года. Клаудиньо стал игроком «Зенита» в 2021 году подписал контракт до 2027 года.

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