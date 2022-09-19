«Саба не собирается предавать ни Россию, ни Грузию». Отец футболиста — об отказе сына играть за нашу молодежку

Решение центрального защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова выступать за молодежку Грузии, а не России — главная внутренняя футбольная новость сегодняшнего дня.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов раскритиковал это решение и сказал, что не приемлет такого поведения игрока. Тот, якобы, предупредил РФС в последний момент. Sport24 поговорил с Андреем Сазоновым — отцом футболиста — и выяснил, как все было на самом деле.

— Первое и самое важное — Саба никогда и ни при каких обстоятельствах не давал согласия выступать за сборную России, — говорит Андрей Сазонов. — Информация, о которой сейчас говорят Михаил Галактионов и Дмитрий Хомуха — ложь (Речь о том, что Сазонов наряду с другими футболистами получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе — Sport24). У Сабы не было никаких контактов с Галактионовым. С Хомухой Саба работал — и Дмитрий прекрасно знает, что это за футболист. Тем более, сейчас удивляют его слова о «недобросовестности» Сабы. При мне Саба никого и никогда не обманывал.

Контакты с РФС начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но это были всего лишь запросы паспорта, визы и уточнение размера формы. Вызова в молодежку не поступало. Год назад я попросил Сабу узнать: зачем у него постоянно все это запрашивают, но при этом не вызывают. Никаких комментариев нам не дали. От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии. Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно.

— Так.

— Что касается вызова на ближайшие товарищеские матчи — Саба не давал согласия на участие в сборах. До сегодняшнего его никто не вызывал в молодежную сборную России. До этого были очередные запросы паспортных данных и тишина. Сегодняшний вызов был формальностью. Он поступил уже после того, как Саба принял решение играть за Грузию. Поэтому на сегодняшний вызов сборной России мы ответили отказом.

— Не было желания все переиграть и принять вызов в российскую молодежку?

— Нет. В свое время у нас была похожая ситуация: выбирали между «Эспаньолом» и «Динамо». Игра за «Эспаньол» казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договоренностей с «Динамо». Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными.

— Как отнеслись в «Динамо» к решению Сабы играть за грузинскую молодежку?

— Выбирать, за какую сборную играть — прерогатива футболиста. Саба счастлив, что он выступает за «Динамо». Он растет и приносит пользу клубу. Но клуб не решает, за какую сборную будет играть футболист.

— Как отнеслись к словам Галактионова о том, что не приемлет такого отношения игрока к сборной?

— Мой встречный вопрос — какое отношение? Я не понимаю. Решение Сабы играть за молодежку Грузии — это не их дело! Они не могут это осуждать.

— Насколько я понял, основная претензия в том, что Саба не уведомил РФС о своем решении.

— Он уведомил РФС до начала сборов.

— Журналист Дерунец писал, Карпин рассматривал Сабу в качестве кандидата в национальную сборную. Были контакты?

— Нет. Являясь представителем Сабы, я вращаюсь в футбольных кругах, поэтому со всех сторон мне приходила информация, что он должен быть включен в расширенный список и что он среди кандидатов Карпина. Но это слухи. Никаких контактов тоже не было. Саба ждал включения в расширенный список или вызова в национальную сборную России. У нас была такая надежда. Нам казалось, что он достоин этого.

— Пока Саба легионером в РПЛ не будет. Но вы понимаете, что будет дальше?

— Мы не знаем — не умеем видеть будущее.

— Но ведь если он сыграет за сборную Грузии, он будет считаться легионером в РПЛ.

— В первую очередь, я думаю об интересах игрока. Сам Саба хочет играть в футбол. Вы сами понимаете, какая сейчас ситуация со сборной России.

— Если бы не она, вы могли бы и не согласиться на молодежную команду Грузии?

— Мы не знаем будущего и рассматривать гипотетические ситуации не можем. Я готов нести ответственность только за факты. Хочу напомнить людям, которые клевещут на Сабу, об ответственности за клевету. Хомуха прямо говорит, что он сначала согласился, а потом отказался. Подчеркну: он никогда не соглашался выступать за сборную России, но согласился выступать за молодежную сборную Грузии.

— Некоторые называют Сабу предателем.

— Люди путают понятия. У Сабы две равнозначные родины и два гражданства. И полное право принимать самостоятельное решение. Конечно, он не хотел бы его принимать: это как выбирать между родителями. Саба не собирается предавать ни Россию, ни Грузию — я так его воспитал. Он не собирается высказываться плохо ни об одной из этих стран.

— Мнение о том, что через сборную Грузии он хочет уехать в Европу, — ложное?

— Это не соответствует действительности. Саба выбрал Грузию, чтобы получить больше возможностей для профессионального роста. Он хочет стать футболистом мирового класса.

— Тренер молодежной сборной Грузии заявлял о том, что грузинские игроки не должны выступать в России. Что вы об этом думаете?

— Мы этого не обговаривали.

— На Сабу хоть раз было давление со стороны грузинской федерации?

— Ни разу. Как они могут надавить? Он играет в России. Федерация может только предлагать плюшки.

— Например?

— Молодежный чемпионат Европы 2023 года. Сборная Грузии будет принимать в нем участие.

— Сейчас в Серии А зажигает Хвича Кварацхелия. Какие амбиции у Сабы и реально ли их реализовать в России?

— Амбиции самые высокие. Хвича — большой молодец. Со времен Каладзе не было известного на весь мир футболиста-грузина. До — были, но это Советский союз. За современную историю после Каладзе не было футболиста, который прославил бы Грузию. Таким становится Хвича. Надеюсь, мы будем следующими.

— Саба — воспитанник «Зенита». Почему он не пригодился команде Семака?

— У «Зенита» пропасть между второй лигой и РПЛ. Если бы у них была команда в ФНЛ, то из «Зенита-2» Саба мог перейти туда, а затем и дорасти до основы. К сожалению, такой команды у них нет, но есть деньги, чтобы покупать хороших и дорогих футболистов. Это не хорошо и не плохо, просто факт.

— В начале сезона, когда «Динамо» осталось без двух центральных защитников, на Сабу обрушилась критика. Как реагировали на нее?