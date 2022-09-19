Скончался бывший защитник и тренер «Зенита» Владимир Голубев

19 сентября 2022 года на 73-м году ушел из жизни один бывший защитник «Зенита» Владимир Голубев, сообщает пресс-служба клуба.

В главной команде родного города воспитанник «Зенита» дебютировал в 18 лет и провел в ней 14- сезонов.

В 1972-м стал серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи, входил в списки 33-х лучших футболистов страны, играл за национальную и олимпийскую сборные СССР. Несколько лет выбирался капитаном «Зенита».

В 1980-м Владимир Голубев стал одним из главных героев бронзового сезона: сине-бело-голубые впервые завоевали медали чемпионата Советского Союза.