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19 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Скончался бывший защитник и тренер «Зенита» Владимир Голубев

19 сентября 2022 года на 73-м году ушел из жизни один бывший защитник «Зенита» Владимир Голубев.

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Источник: ФК "Зенит"

19 сентября 2022 года на 73-м году ушел из жизни один бывший защитник «Зенита» Владимир Голубев, сообщает пресс-служба клуба.

В главной команде родного города воспитанник «Зенита» дебютировал в 18 лет и провел в ней 14- сезонов.

В 1972-м стал серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи, входил в списки 33-х лучших футболистов страны, играл за национальную и олимпийскую сборные СССР. Несколько лет выбирался капитаном «Зенита».

В 1980-м Владимир Голубев стал одним из главных героев бронзового сезона: сине-бело-голубые впервые завоевали медали чемпионата Советского Союза.

После завершения игровой карьеры Владимир Голубев работал тренером и дважды возглавлял «Зенит» (1987, 1989). Под его руководством команда провела 47 матчей в официальных турнирах.

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